Çipras: 2 yıl sonra eurodan çıkmak için yalvaracağız

Koalisyon hükümetinin Yunanistan’ı Avro Bölgesi’nin dışına yönlendirdiğini söyleyen muhalefet lideri Aleksis Çipras, "Yunanistan’a kendini asmak için kullanacağı ipi seçme imkanı verildi. İki yıl sonra eurodan çıkmak için yalvaracağız" dedi.

Seçimlerde beklenmedik çıkış yapan Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras başkanlığında, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve Demokratik Sol Partinin (DİMAR) desteğiyle kurulan koalisyon hükümetini eleştirdi.

Kemer sıkma politikalarına karşı olan Çipras, hükümetin ülkeyi Avro Bölgesi’nin dışına yönlendirdiğini söyledi.

Yunanistan’ı satıyorlar

Atina’da düzenlenen Avrupa Sol Partisi’nin Yürütme Kurulu toplantısının açılışında konuşan Çipras, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, daha fazla kemer sıkma ve özelleştirmelerle ilgili kararların, kalkınma programının başarısızlığını gösterdiğini öne sürdü.

Çipras, “Program tutmuyor. Denklemin çözümü yok. Üç partili hükümet, kreditörlerin mantık dışı taleplerine yardımcı olursa iki yılın sonunda hasta ve iflas etmiş olan Yunanistan kendi isteğiyle ve yalvararak Avro’dan çıkmaya mecbur kalacaktır’’ dedi. Hükümetin, kreditörlerin çıkarlarını sözde uluslararası hedeflermiş gibi göstermeye çalıştığını ve yardım anlaşması çerçevesinde kamuya ait su, elektrik, telekomünikasyon ve deniz manzaralı taşınmaz mal varlıklarını satıp savmak niyetinde olduğunu ifade eden Çipras, “Sonunda da Özel Sektör Katılımı (PSI) olarak bilinen tahvil takası anlaşması olayındaki gibi bunu da büyük bir başarı olarak gösterecekler. Aslında Yunanistan satılıyor’’ diye konuştu.

Asılacağımız ipi seçme hakkı verdiler

Çipras, Yunanistan’ın kalkınma programını denetleyen ve incelemelerde bulunmak üzere 24 temmuzda Atina’ya gelmesi beklenen Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinden oluşan troyka heyetinin, aslında sadece Yunanistan’a “kendini asmak için kullanacağı ipi tercih etme imkanı verdiğini’’ söyledi.

İçte ve dışta bazılarının iddia ettiği gibi SYRİZA’nın Yunanistan için bir tehlike oluşturmadığına, krizde bulunan Yunanistan gibi ülkeler için asıl tehlikenin kemer sıkma ve iç devalüasyon politikalarından geldiğine işaret eden Aleksis Çipras, bunun, sadece emekli maaşlarını ve gelirleri azaltmakla kalmayıp, ülke servetinin değerinden düşük fiyatlara satılmasını kolaylaştırdığını vurguladı.