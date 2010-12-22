Aslında uyarı vüdumuzda

T24 - Yapılan araştırmalar, hayat kurtaracak 16 madde ortaya koydu.Londra'daki bir hastanenin araştırma sonuçlarına göre, hastalıklara karşı vücudun uyarılar yaptığı saptandı.

Habertürk'te yer alan habere göre Londra’daki King College Hastanesi Yaşlanma Bilimi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, vücudumuzun bize hayatımızı kurtaracak tam 16 ipucu verdiğini ortaya koydu. Sağlıklı yaşam konusunda birçok araştırmaya imzasını atan; Londra’daki King College Hastanesi Gerontoloji (yaşlanma bilimi) Enstitüsü’nde araştırmalarını yürüten Prof. Dr. Robert Wale, “Sadece parmaklarınızın uzunluğu bile sizin sağlığınız hakkında kayda değer bilgi sahibi olmamızı sağlıyor aslında. Siz de vücudunuzla ilgili önemli detaylara dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz” diyor ve sağlığınızla ilgili en önemli ipuçlarını veriyor.

1. Tırnak: Tırnaklarınızda hafif mavilik ya da morluk, kalp hastalığıyla karşı karşıya olduğunuz anlamına gelebilir. Tırnaklarınızın aşırı kalın olması ya da üstlerinde tümsekler olması da akciğer sorununuz olduğunu gösterebilir.

2. Nefeslerinizi sayın: Dakikada 15 kez ve daha altında nefes alıp veriyorsanız sağlıklı ciğerlere sahipsiniz demek. Eğer 25 kez nefes alıp veriyorsanız sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

3. Gözler: Aynada gözlerinizden birine bakın. İrisin etrafında beyaz bir daire varsa kolesterol seviyeniz yüksek anlamına geliyor. Bu, yaklaşan kalp sorunlarının da en büyük habercisi.

4. Avuç içinize bakın: Avuç içleriniz kırmızı ve lekelilerse karaciğerinizde sorun var demek.

5. Hafıza kontrolü: Bir tepsinin üstüne rasgele 10 eşya koyun. Kaç tanesini hatırlayabildiniz? İyi bir hafızanızın olması Alzheimer riskinizin daha az olacağı anlamına geliyor.

6. Kas kontrolü: Sırt üstü yatın. Bacaklarınız dümdüz olsun. Bir bacağınızı havaya kaldırın. Bir kişinin ayağınıza bastırmasını isteyin. Eğer bacağınız yere düşüyorsa, kaslarınızda bir zayıflık olduğu anlamına geliyor.

7. Görünüş: Gözünüzün hemen altında, elmacık kemiğiniz üzerine bir

cetvel yerleştirin. Sonra cetvelin üstüne bir kredi kartı yerleştirin, kartı en rahat okuduğunuz uzaklığı ölçün. Ne kadar yakına gelirse gelsin kartı rahat okuyabiliyorsanız iyiye işaret.

8. Tiroit misiniz?: Kollarınızı yere paralel olarak, karşınızda bir şeye uzanıyormuş gibi uzatın. Elleriniz titriyorsa tiroit olma riskiniz çok.

9. Düz yürümek: Yere bir metrelik bir çizgi çizin. Üzerinde rahat yürüyebiliyorsanız, vücudunuzun koordinasyonu iyi işliyor demektir.

10. Doğum kilonuz: Eğer 3 kilonun altında doğmuşsanız kalp sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

11. Beliniz kalın mı?: Yağlarınız belinizin çevresinde toplanıyorsa, kalp sorunu yaşama riskiniz daha fazla.

12. Tuvalet sıklığı : Her 3 saatte bir, şiddetle tuvalete gitme ihtiyacı mı hissediyorsunuz? Diyabet olabilir.

13. Nabız kontrolü: Nabzınız ne kadar yavaş atıyorsa o kadar uzun yaşayacaksınız demektir. 70’in altındaysa sağlıklısınız anlamına geliyor.

14. Dişlerinizi fırçalayın: Eğer dişleriniz kanıyorsa, kalbiniz tehlikede demektir.

15. Parmak uzunluğu: İşaret ve yüzük parmakları aynı uzunlukta olan kişilerin kalp krizi geçirme riski daha fazla.

16. Ayak bilekleri: Baş parmağınızla ayak bileğinizin arka kısmına bastırdığınızda çok fazla çukurluk oluşuyorsa, kalp, akciğer, böbrek sorununuz olabilir.