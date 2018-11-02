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‘Aslıhan'ın müthiş performansı'na 2 milyon liralık hediye

Arda Turan, geçen günlerde baba olmuştu

02 Kasım 2018 12:04

Baba olan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan’a 2 milyon liralık cip sipariş etti. Turan, eşinin doğumunun ardından "Aslıhan’dan müthiş performans” demişti.

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz edip şarkıcının burnunu kırmasıyla gündeme gelen futbolcu Arda Turan, çocuğu Hamza Arda’yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan için cip siparişi verdi. 

Akşam Life’ta yer alan habere göre, eşi için Mercedes’in son çıkan modeli zırhlı G500’ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödedi.

Turan’ın ailesinin can güvenliği için böyle bir aracı tercih ettiği ifade edildi.

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