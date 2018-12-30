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Aslıhan Güner: 70 milyon lirayı sokak hayvanları için harcarız

"Umarım 2019'da her şey daha da iyi olur"

30 Aralık 2018 13:49

Oyuncu Aslıhan Güner, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç'la birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Milli Piyango bileti alan çift, büyük ikramiye çıkarsa 70 milyon lirayı sokak hayvanlarına harcayacaklarını söyledi.

Sabah saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de kahve içip sohbet eden Aslıhan Güner- Mert Kılıç çifti, "Bizim için iyi bir yıl oldu. Umarım 2019’da her şey daha da iyi olur. Milli Piyango bileti (büyük ikramiye 70 milyon TL) almadım ama Mert her yılbaşı alır. Büyük ikramiye bize çıkarsa kesinlikle büyük bir kısmını sokak hayvanları için harcarız. Kalanını ne yaparız, hiç düşünmedik açıkçası” dedi.

Onlar için en zor zaman, sokak hayvanlarını sakın unutmayın

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