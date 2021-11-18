Aslı Şafak'la İşin Aslı programına katılan Emel Sayın: Yalnızlık duygusu zaman zaman beni çok kaplıyor

Bloomberg ekranlarında 700. bölümü yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Emel Sayın, "Yılbaşı geceleri beni çok duygulandırır. En yalnız hissettiğim geceler yılbaşı geceleri. O yüzden hep çalmayı tercih ettim o gecelerde" dedi.

Yapımcılığını BBO Yapım Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği hafta içi her gün Bloomberg ekranlarında yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programı 4. sezonunda 700. bölüme imza attı.

Emel Sayın uzun aradan sonra ilk defa bir TV programına konuk oldu. "Artık çok istediğim şeyleri, tereddütümün olmadığı beni mutlu edecek programlara katılmayı tercih edeceğim. Bugün çok severek , takip ettiğim iç in programı çok isteyerek bu programa geldim...

"TV programı yapmak istiyorum"

Benim arzu ettiğim şeyler içinde tv de program yapmak var. Yıllar önce show programları yaptım , çok ara verdim . Şimdi çok isterim bir tv programı yapmayı. Mutlaka müzik ve fark olmalı. İşin zorluğu orada.

"Pandemide dünya görüşüm değişti"

Pandemide dünya görüşüm değişti, içime dönmemi sağladı. Başka açıdan bakmaya başladım. İşimle ilgili beni çok etkiledi. 59 yıldır sahnelerdeyim. Yıllar içinde her şey benim her zaman mutlu etmemiş. Öyle gerekmiş, onları yapmam gerekiyormuş. Şimdi öyle bir yerde olduğumu keşfettim. Beni mutlu edecek şeyleri yapma konforumun olması gerektiğini düşündüm. Sevenlerim var. Onlar beni daha çok görmek arzu ediyorlar ve yapacağız. Eskisi kadar sürekli devamlı değil. Bilmiyorum başka neler gelecek.

"Biraz kendimi anlatmak, bazı şeyleri düzeltmek ihtiyacındayım"

Hatır işleri çok oldu . Çok profesyonel olup, bunlar olabilir. Ama onunda sınırı olmalı. Herkesi kıramamak sizi yoruyor. Ama bunu sonra anlıyorsunuz. Hoş bir şey ama sizi yoruyor onları da biraz ayıklamak gerekiyor. Bu kadar yıl mutsuz muyum çalışmak, herkesi mutlu etmeye çalışmak. Şikayetçi değilim. Keşke biraz daha seçici olsaydım diye düşündürüyor beni. Halkla iç içe olma fikri çok iyi geliyor ve bunu çok arzu ediyorum. Ailenin hep neşe kaynağı oldum. Benim de dibe vurduğum acı yaşadığım zamanlar oldu. Çok sevdiğin birini kaybedince simsiyah oluyor her şey. Hiçbir şey geçmeyecek sanıyorsunuz. Ama geçiyor. Sorunlarla çok çabuk baş edemiyorum ama, içimde yaşıyorum. Yansıtmıyorum. Yanlış anlaşılmaktan korkarım. Bu işi herkes, biraz ünlü olan birileri mutlaka yanlış anlaşılabiliyor. Bu yüzden de kitabıma hız verdim. Biraz kendimi anlatmak, bazı şeyleri düzeltmek ihtiyacındayım. Böyle bir şey yapmadım demek yerine susmayı tercih ettim.

Biyografi filmi

Biyografi filmi hazırlıyoruz. Belgesel gibi bir film olacak. Bunun üzerine yoğunlaştım. Bunun için sahneye biraz uzak duruyorum.

Delirdiğim zamanlar oldu, insanım çünkü. Bir nokta var oraya geldiği zaman Amerikalı eşimle kavga ediyordum. Bir şeye çok. sinirlendim mesela bir gün. İngilizce konuşuyor. Beni engellemeye çalışıyor, hayır ben gideceğim dedim... Koluna vurmuşum sonra öğrendim. Çok zor sinirli olurum.

Kültür Bakanlığımız bizi Tunus'a gönderdi. son konserimizden dönerken bir şeye çok çok sinirlenmiştim. Dönüp 'teesüf ederim' demişim . Orkestra şefim çok gülüp en sinirli anınızda bile sadece 'teesüf ederim ' demiştiniz.

"Gece 12'ye kadar ışığımı kapatmıyorum"

Yalnızlık duygusu zaman zaman beni çok kaplıyor. Özellikle son 2 senedir. Işıklarımı açıyorum gece hepsini. Çünkü, ben mutlaka akşam olunca komşularımın diğer evlerin ışıklarına bakıyorum. Evde olsunlar istiyorum. onları öyle görünce ben de gece 12'ye kadar ışığımı kapatmıyorum. Onlar da benim ışığımı görsünler istiyorum. Hep onların ışıkları yansın hep evde olsunlar istiyorum. Çok çalıştım, hem mutluyum hem bu kadarı doğru değildi belki. Evi özlerdim. Ev yaşamı, aile yaşamımı çok özlerdim. Gece o zaman da evlerin ışıklarına bakardım. Ah ne güzel sofra kurdular yemek yiyorlar belki derdim. Ve ben yapamazdım yoğun çalıştığım için. Yılbaşı geceleri beni çok duygulandırır. En yalnız hissettiğim geceler yılbaşı geceleri. O yüzden hep çalmayı tercih ettim o gecelerde. Ailem de yanımda olsa ben kendimi yalnız hissederdim.