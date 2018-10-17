Aslı Kazan: Bu karar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Erdoğan'a biat dışında bir amacı olmadığını göstermektedir

T24

Avukat Aslı Kazan, ODTÜ'lü öğrenciler hakkındaki 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasının, Erdoğan'ın öğrencilerle görüşmesi sonrası geri çekilmesine dair açıklamalarda bulundu. Kazan, "Bu karar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Erdoğan'a biat dışında başka bir amaca hizmet etmediğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencilerle görüştü. Erdoğan’ın öğrencilerle görüşmesinin ardından bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, öğrencilerin ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davanın geri çekileceğini duyurdu.

Bu kararın ardından açıklamalarda bulunan Avukat Aslı Kazan, ODTÜ'lü öğrencilere yöneltilen suçlamanın şikayete tabi suçlardan olmadığını söyleyerek, davanın normal şartlarda şikayetin geri çekilmesiyle düşmeyeceğini söyledi. Kazan, "ODTÜ’lü öğrencilere Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılan davanın düşürülme nedeni, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Erdoğan’a biat dışında başka bir amaca hizmet etmediğini göstermektedir. Zira bu suç şikayete tabi suçlardan olmadığından şikayetin geri alınmasıyla düşmez"

"Cumhurbaşkanı'nın keyfiyetine terk edilmesi kabul edilemez"

Kazan, 'düşünce ve ifade hürriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın keyfiyetine bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve açıklamalarını şöyle tamamladı:

"ODTÜ’lü öğrencilere açılan davanın düşmesi elbette olumludur. Ancak bu sonuca bir hukuk devletinde Erdoğan’ın keyfiyetiyle değil düşünce ve ifade hürriyetiyle ulaşılacağı unutulmamalıdır. Netice itibariyle ODTÜ’lü öğrencilerin yargı tecrübesi sevindirici değil üzücüdür. Düşünce ve ifade hürriyetinin Cumhurbaşkanı'nın keyfiyetine terkedilmesi kabul edilemezdir"