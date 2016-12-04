CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Cezaevi'nde Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan, Nazlı Ilıcak, Büşra Erdal; Silivri Cezaevi'nde ise Cumhuriyet yazar ve yöneticileri ile gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Murat Aksoy ve Atilla Taş ile görüştü. Yazar ve gazetecilerin sağlık problemlerine dikkat çeken Çakırözer, Aslı Erdoğan’ın felç riski olduğunu belirtti.

DUVAR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Çakırözer görüşmelerin sonunda tespit ettiği sorunları ve kendisine iletilen sıkıntıları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer’in dikkat çektiği sıkıntılar şöyle oldu:

Görüşme süresi Görüşme süresi

Tutukluların aile ve avukatları dışında üç kişi ile görüşme izni kaldırıldı. Ailelerle ayda bir yapılan açık görüş iki ayda bire, haftada bir 10 dakika yapılan telefon görüşmesi, 15 günde bire indirildi. Sınırsız avukat görüşmeleri haftada bir kez ve sadece bir saate indirildi. Avukat görüşmeleri bir infaz memuru eşliğinde ve kamera gözetiminde yapılıyor.

Mektup yasağı

Dışarı mektup dahil yazılı herhangi bir materyal gönderilmesine kısıtlama var. Gazeteci ve yazarlar bu kısıtlamayı ‘En insafsız ceza, psikolojik işkence’ diye eleştiriyor.

Kitap yasağı

Dışarıdan kitap göndermek yasaklanmış. Tutuklular sadece cezaevi kütüphanelerindeki kitaplarla yetinmek durumunda. Gazeteciler özellikle savunmaları için gerekli kitap ve basılı materyale ulaşamıyor.

Sağlık koşulları

Tutuklular arasında çok yaşlı olanlar, ciddi hastalıkları olanlar, ciddi ameliyatlar geçirmiş olanlar var. Şahin Alpay’ın 11 kronik rahatsızlığı var. Hakan Kara by-passlı, Aslı Erdoğan’ın felç riski var. Ahmet Turan Alkan’ın olağan dışı kilo kaybı var. Hastane taleplerinin karşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Bazen beklemek zorunda kalıyorlar, bazen de sevk edildikleri hastanede doktoru göremeden geri geliyorlar. Yazar Aslı Erdoğan dört kez hastaneye götürülmüş ve her seferinde doktoru göremeden geri gelmiş. Kullandıkları ilaçların temininde bir haftaya varan gecikmeler yaşanabiliyor.

"Gazeteciler serbest bırakılsın"

OHAL yönetimindeki cezaevlerinde koşulların daha da ağırlaştığını dile getiren Çakırözer, “Suçu kesinleşene kadar herkes suçsuzdur. Buna rağmen cezaevlerindeki meslektaşlarımızın da aralarında olduğu tutuklular tutukluluk dönemlerinde temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmakta. Görüşü, düşüncesi, yazısı, çizgisi nedeniyle gazeteci ve yazarların özgürlüklerinden mahrum bırakılması en büyük hak ihlalidir. Gazetecilerin bir an önce tutukluluğunun son bulması ve özgürlüklerine kavuşmaları gerekir ” dedi.