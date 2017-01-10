Aslı Erdoğan'a 'insan hakları' ödülü

Yazar Aslı Erdoğan, Avusturya'daki Bruno Kreisky İnsan Hakları Vakfı'nın 2016 Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Jüri, bu sabah açıklanan kararında ödülü "uluslararası insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yaptığı üstün katkı" nedeniyle Erdoğan'a oybirliğiyle verdi.

Avusturya'nın eski başbakanı ve dışişleri bakanı Bruno Kreisky adına iki yılda bir verilen ödülün duyurusunda Aslı Erdoğan "hayatı boyunca insan haklarını geliştirmek için koşulsuz bir adanmışlıkla, aktif bir şekilde çalıştı" sözleriyle tanıtıldı.

Hakkında "örgüt üyeliği", "örgüt propagandası" ve "halkı kışkırtma" suçlamalarıyla dava açılan Erdoğan, 136 gün tutuklu kaldıktan sonra Aralık ayında tahliye edilmişti.

Erdoğan'ın eserlerinde adaletsizlikleri incelediğini vurgulayan jüri, yazarın bugün köşe yazıları ve Özgür Gündem'in danışma kurulu üyeliği nedeniyle yargılandığını hatırlattı:

"Aslı Erdoğan'a verilen bu ödül, insan haklarına yönelik büyük kısıtlamalara karşı bir semboldür."

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan vakfın program koordinatörü Stefan August Lütgenau, ödül töreninin Mayıs veya Haziran ayında yapılabileğini, tarihin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Ancak hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle, Aslı Erdoğan'ın ödül törenine katılıp katılamayacağı belli değil.

1979'dan beri verilen ve Avusturya'nın en prestijli insan hakları ödüllerinin başında gelen Bruno Kresiky Ödülü daha önce dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve Kürt siyasetçi Leyla Zana gibi isimlerin yanı sıra Filistin İnsan Hakları Merkezi ve Türkiye'deki İnsan Hakları Derneği gibi kurumlara da verilmişti.