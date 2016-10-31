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Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'dan Cumhuriyet'e destek mektubu: Yanınızdayız!

“Aydın Engin'in polisçe götürülüşünü izledim, önce derin bir utançla..."

31 Ekim 2016 22:47

Özgür Gündem soruşturması kapsamında tutuklanan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay yazarları ve yöneticilerinin gözaltına alınmasından sonra Cumhuriyet'e destek mektubu gönderdi. Tutuklu yazarlar, gazete ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtirken 75 yaşındaki yazar Aydın Engin'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alpay, "Cumhuriyetçi arkadaşlara çok geçmiş olsun, doğrusu 'beklenen'i aşan bir hamleydi" ifadesini kullandı.

"Yanınızdayız"

Aslı Erdoğan’ın mektubu şöyle:

Dün gece son haber bülteninde Diyarbakır'daki tutuklamaları dinledik,  güne Cumhuriyet baskınıyla başladık! Aydın Engin'in polisçe götürülüşünü izledim.Önce derin bir utançla... Turhan Günay da gözlatındaymış! Ne 12 Mart, ne 12 Eylül böylesine pervasızca hukuku ayaklar altına almamış gazetecilere, yazarlara diş bilememişti! "Biz bir polis devletiyiz!" diyebilmek adına her şeyi ve herkesi hiçe sayıyorlar.Yüzlerce yılın kanıyla oluşmuş bütün değerleri: Demokrasi, insan hakları, fikir ve ifade özgürlüğü, hepsinden öte yaşam hakkı!

Türkiye bir "Amok koşusunda", son hızla kendi mahvına doğru koşuyor... Cumhuriyet'in tüm yazarlarına ve çalışanlarına çok selamlar, yanınızdayız.

Sevgilerimle Aslı Erdoğan

"Yüz aklarındandır..."

Necmiye Alpay’ın mektubu şöyle:

Cumhuriyetçi arkadaşlara çok geçmiş olsun, doğrusu 'beklenen'i aşan bir hamleydi.Aydın Engin ameliyat geçireli çok olmamıştı vb. Ama doğrusu yazıları ve gazetenin genel hali son zamanların yüz aklarındandır, selam olsun onlara... 

Ve elbette her zamanki gibi, sizlere. Kışanak ve Fırat Anlı'nın Kandıra'ya götürüldüğünü duyduk. Onlara da selamlar, sevgiler

Necmiye Alpay

 

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