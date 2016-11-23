Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için tahliye kararı

Özgür Gündem gazetesi dayanışma için bir günlük yayın yönetmenliği yapan Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay tahliye edildi.

İddianameleri mahkeme tarafından bugün kabul edilen kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Danışman Kurulu Tutuklu Üyeleri Yazar Aslı Erdoğan ve Dilci Necmiye Alpay hakkında tahliye kararı verildi.

Aslı Erdoğan 19 Ağustos'ta, Necmiye Alpay 31 Ağustos'ta örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Özgür Gündem davası kapsamında gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya tutuklu yargılanırken, 5 kişi hakkında da yakalama kararı bulunuyordu.

"Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak", "Örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası" yapmak iddiasıyla tutuksuz yargılanacak Alpay ile Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.