Aslı Erdoğan: Türkiye'de hakikatin katliamı yapılıyor; sözcüklerin içi boşaltılıyor

Diyarbakır Tabip Odası tarafından dağıtılan Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülleri’nin 21’incisi yazar Aslı Erdoğan ile tutuklu hekim Serdar Küni’ye verildi. Ödül törenine mesaj gönderen Aslı Erdoğan, "Türkiye’de bugün çok büyük bir katliam var. Katliam her zaman insanların öldürülmesi değildir. Türkiye’de gerçeğin, hakikatin katliamı yapılıyor. Sözcüklerin içi boşaltılıyor. İlkeler değersizleştiriliyor" dedi.

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Gazete Karınca'nın haberine göre, Diyarbakır Tabip Odası tarafından 1996’dan bu yana verilen Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülleri’nin 21’incisi dağıtıldı. Bu yıl yazar Aslı Erdoğan ile tutuklu doktor Serdar Küni’ye verilen ödüller için Plaza Otel’de tören gerçekleştirildi.

Törene yurt içinden Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Leyla Güven, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Ahmet Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve çok sayıda hekim katıldı.

Yurt dışından ise Dünya Tabipleri Birliği adına Bjorn Oscar Hoftved, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Susannah Sirkin, İsveç Stockholm İşkence Gören Mülteciler İçin Kızıl Haç Merkezi Başkan Yardımcısı Per Stadig, School of Orientaland African Studies (SOAS) Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Lutz Oette, Uluslararası Savaş Karşıtları adına Rudi Friedrich törende yer aldı.

Hekimlikte 25 yılını dolduran ve akademik unvan alan hekimlere plaket verilmesinin ardından ödül törenine geçildi.

Aslı Erdoğan: Tek bir insanın yaşamı için her şeyi göze alırız

Cezaevinden çıktığı zamandan beri kimliği olmadığı ve kimlik yerine geçecek belgeyi de yetkili merciler hala vermediği için ödül törenine katılamayan Aslı Erdoğan adına ödülü Dr. Ayşegül Tözören, DTK Eşbaşkanı Güven’in elinden aldı.

Erdoğan’ın tören için gönderdiği mesaj şöyle:

Türkiye’de bugün çok büyük bir katliam var. Katliam her zaman insanların öldürülmesi değildir. Türkiye’de gerçeğin, hakikatin katliamı yapılıyor. Sözcüklerin içi boşaltılıyor. İlkeler değersizleştiriliyor. Kaybedilen en büyük değer hayatın kutsallığına inançtır. Hekimler ve yazarların ortak noktasıdır. Tek bir insanın yaşamı için her şeyi göze alırız.

Tutuklu hekim Serdar Küni’nin ödülünü ise onun adına hekim arkadaşı Serdar Onat, Dr. Özdemir Aktan’ın elinden aldı.

Küni, el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda, “İnsan ve hekim olarak üstüme düşeni yaptım. Göz göre göre yaşanan insan ölümlerine sessiz kalamazdım. Yaşadığım Cizre’de küçük müdahalelerle hayatta kalacak insanlar yasaklardan kaynaklı hayatını yitirdi. Cezaevinde olduğum için değil, yitirilen canlar için üzgünüm. Daha fazla insana ulaşamadığım için üzgünüm” ifadelerinde bulundu.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.