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BBC Türkçe

Aslı Erdoğan: Tek delil künyedeki ismim

Yazar Aslı Erdoğan'ın ilk kez ve dilbilimci Necmiye Alpay'ın ise ikinci kez hakim karşısına çıktığı Özgür Gündem davası İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başladı. Erdoğan savunmasında birkaç cümlesinin cımbızla çekilmesi sonucu yargılandığını ifade etti.

29 Aralık 2016 17:29

Yazar Aslı Erdoğan'ın ilk kez ve dilbilimci Necmiye Alpay'ın ise ikinci kez hakim karşısına çıktığı Özgür Gündem davası İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başladı.

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay gazetenin danışma kurulunda yer alıyorlardı.

4'ü tutuklu 9 kişinin, 'örgüte üye olmak', 'örgüt propagandası yapmak', 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' iddialarıyla yargılandığı davada, iki tutuklu sanık "görevli araç ve personel olmaması gerekçesiyle" duruşmaya getirilmedi.

Mahkeme başkanı, eski Özgür Gündem gazetesi genel yayın yönetmeni İnan Kızılkaya ve yazı işleri müdürü Bilir Kaya'nın, cezaevinde gerekli işlemlerin yapılmaması nedeniyle duruşmaya getirilemediğini söyledi.

Zapta geçirilen duruma göre mahkeme, sanıkların gün içerisinde sevklerinin sağlanması için cezaevi ile görüşme yapıldığını ancak, "görevli araç ve personel olmadığı gerekçesiyle" gün içinde sevklerinin sağlanamayacağının kendilerine bildirildiğini belirtti.

İddianamenin okunmasının ardından 132 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkan yazar Aslı Erdoğan savunmasında, gazetede danışma kurulu üyesi olarak konumunun sembolik olduğunu söyledi ve "Danışma kurulu 5 yılda bir kez toplanmamış, bir tek karar alınmamıştır" dedi.

5 yıl boyunca danışma kurulu üyesi olarak, Özgür Gündem ile ilgili hiçbir dava için ne sanık ne tanık olarak çağrıldığını belirten Erdoğan, 26 yıldır 8 kitap, yüzlerce yazı yazdığını, yazdıklarının onlarca dile çevrildiğini ve bugün birkaç cümlenin cımbızla çekilmesi nedeniyle yargılandığını söyledi.

'Örgüt üyeliği' suçlamasıyla ilgili aleyhinde sunulan tek delilin Özgür Gündem gazetesinin künyesinde yazan ismi olduğunu ifade eden Aslı Erdoğan, "Ben bir yazarım, benim var oluş amacım anlatmak" diye konuştu.

Aynı duruşmada Ragıp Zarakolu, Filiz Koçali ve İnsan Hakları Derneği (İHD) genel başkan yardımcısı ve Özgür Gündem'in eski genel yayın yönetmenlerinden avukat Eren Keskin de yargılanıyor.

Duruşma öncesi bir grup, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak yazarların tutukluluğu protesto etti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Zana Kaya ve İnan Kızılkaya'nın dört aydır tutuklu olduğuna dikkat çekerek, "TCK'ya göre hiçbir suç olmayan yazılardan dolayı yargılanacaklar. Hiçbir gazetecinin fikirlerinden dolayı yargılanmasını kabul etmiyoruz ve meşru görmüyoruz" dedi.

Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

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