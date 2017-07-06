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"Aslı Enver'in rolü kime gitti?"

'Kardeşim Benim 2'nin çekimleri, 8 Temmuz'da başlayacak

06 Temmuz 2017 14:06

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, "Kardeşim Benim" filminde "Zeynep" karakterine hayat veren Aslı Enver'in, devam filminde rol almayacağını hatırlattı. Eyüboğlu, Enver'in yerine filme Lal Feray’ın oyuncu kızı Leyla Feray'ın dahil olacağını iddia etti. 

Ali Eyüboğlu'nun "Aslı Enver'in rolü kime gitti?" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver ve Nazan Kesal’ın paylaştığı ‘Kardeşim Benim’in devam filmi 8 Temmuz’da “motor” diyecek.

‘Kardeşim Benim 2’de yıllar sonra birbirini tanıyan Ozan ve Hakan adlı kardeşlerin yeni maceraları beyaz perdeye aktarılacak. TAFF Pictures’ın çektiği filmin ilkinde olduğu gibi ikincisinde de Ozan’ı Murat Boz, Hakan’ı Burak Özçivit canlandıracak.

 

Bir süre önce Murat Boz’la yaşadıkları sorun yüzünden filmin devamında oynamak istemeyen Aslı Enver, bu kez kadroda olmayacak. ‘Kardeşim Benim’de Aslı Enver’in üstlendiği karakteri ‘Kardeşim Benim 2’de Lal Feray’ın oyuncu kızı Leyla Feray canlandıracak.

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Aslı EnverBurak ÖzçivitMurat BozKardeşim Benim

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