Aslı Enver'den 'Murat Boz' açıklaması

Oyuncu Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz ile ilgili olarak açıklama yaptı. Boz'un kendisini aldattığı yolunda çıkan haberleri eleştiren Enver, “Biz yaşanan o olaydan önce ayrıldık zaten" dedi.

Murat Boz'un Aslı Enver'i Nihal-Bahar Candan kardeşler ile aldattığı ileri sürülmüştü. Boz ile Enver, Nisan ayında ayrılmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Aslı Enver, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Biz yaşanan o olaydan önce ayrıldık zaten. Kavga, dövüş yok. Moralim iyi”