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Aslı Enver'den 'Murat Boz' açıklaması

"Kavga, dövüş yok; moralim iyi"

02 Haziran 2017 19:03

Oyuncu Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz ile ilgili olarak açıklama yaptı. Boz'un kendisini aldattığı yolunda çıkan haberleri eleştiren Enver, “Biz yaşanan o olaydan önce ayrıldık zaten" dedi.

Murat Boz'un Aslı Enver'i Nihal-Bahar Candan kardeşler ile aldattığı ileri sürülmüştü. Boz ile Enver, Nisan ayında ayrılmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Aslı Enver, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Biz yaşanan o olaydan önce ayrıldık zaten. Kavga, dövüş yok. Moralim iyi”

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