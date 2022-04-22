Aslı Enver-Önder Öztarhan birlikteliği sona erdi

5 aydır aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile evleneceği konuşulan oyuncu Aslı Enver, ilişkisini bitirdi.



Aslı Enver'in 5 aydır birlikte olduğu Önder Öztarhan ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Enver'in söylentilerin ardından Öztarhan'ı Instagram'dan takip etmeyi bırakması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. İkili, ayrılık iddiasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde Ortaköy'deki bir mekanda Önder Öztarhan ve annesiyle birlikte yemek yemişti.



Mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Enver, ilişkisi hakkında "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor" demişti. Öztarhan ve annesi daha sonra da Aslı Enver'in rol aldığı tiyatro oyununu izlemeye gitmişti.