-''ASLI BAŞ İNTİHAR ETMEZ'' ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşen ve kaldırıldığı hastanede ölen 2003 yılı mankenler kraliçesi Aslı Baş'ın bağlı bulunduğu Esline Mankenlik Ajansı'nın sahibi Esra Keskinkol, genç mankenin böbrek hastalığı nedeniyle Almanya'ya gitmeye hazırlandığını, intihar ihtimaline ise kesinlikle inanmadığını bildirdi. Keskinkol, Aslı Baş ile yaklaşık 10 gün önce görüştüğünü, genç mankenin kendisine, bir böbrek rahatsızlığı olduğunu anlattığını söyledi. Bugüne kadar böyle bir rahatsızlığı bulunduğundan haberi olmadığını belirten Keskinkol, Aslı Baş'ın hastalığına teşhis konulması için Almanya'ya gitmeyi istediğini, vize işlemleri için kendisinden bazı belgeler istediğini kaydetti. Aslı Baş'ın ölümünden çok büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Esra Keskinkol, genç mankenin intihar edebileceğine ise inanmadığını söyledi. Keskinkol, Baş'ın düşüşüne ilişkin görüş beyan etmenin doğru olmayacağını belirterek, ''Ama Aslı'yı tanıdığım kadarıyla intihar edeceğini düşünmüyorum. İntihar ve Aslı birbirine uymayan iki kelime. Kasıtlı ya da kasıtsız düşme olabilir'' dedi. Keskinkol, Aslı Baş'ın, çevresiyle sorun yaşayan bir kişi olmadığını, çalışkan ve azimli bir manken olduğunu anlattı. Baş'ın gideceği işlerde de seçici davrandığını belirten Esra Keskinkol, ''Çok küçük yaşta çalışmaya başlamıştı ama kraliçe olduktan sonra daha da seçici davranmaya başladı. Sadece benim söylediğim işlerde beni kırmazdı'' diye konuştu.