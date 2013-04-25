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Aslı Aydıntaşbaş'tan Kandil tweetleri

Kandil'de yapılacak olan tarihi basın toplantısı için dağda bulunan gazetecilerden biri olan Aslı Aydıntaşbaş, dağdaki son durumu anbean Twitter hesabından paylaşıyor

25 Nisan 2013 14:30

Üst düzey PKK'lı yönetici Delil Amed ile konuşan Aydıntaşbaş, Amed'in sözlerini aktardı: "1923 ruhunu yakalamaliyiz. Turklerle birlikte yeni bir orta dogu yaratmak istiyoruz."

Aydıntaşbaş'ın o tweetleri:

Üst düzey PKK'lı yonetici Delil Amed "1923 ruhunu yakalamalıyız. Türklerle birlikte yeni bir Orta Dogu yaratmak istiyoruz" diyor. Öglen yapılacak açıklama ne olacak bilmiyorum ama burada görüştüklerim geri çekilme ve silahlara veda konusunda net. PKK icindeki orta kademe komutanlar ve gençlerin itirazlarini sordugumda "İkna olurlar zamanla" diyorlar.

"Silahı bırakmaya hazır mısınız?"

Delil Amed: Neden olmasın? Biz silahı çok sevdiğimizden almadık. Bir siyaset aracıydı"

Delil Amed: Bu iş bozulursa bizden bozulmaz.

Soru: "Ama Silvan'da bozdunuz?"

"Bize haksızlık yapıldı. Operasyonda savunduk kendimizi"

Toplantının olduğu yerde Heron'lar varmis. O yuzden bırakmıyorlar. Bekleşiyoruz. Dağlar sinsilesi ve doga, cok etkileyici. CNN, BBC, alJazeera, reuters burada. Cok gazeteci var.

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