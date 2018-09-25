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Yaşam

Aslı Aydıntaşbaş'ın babası hayatını kaybetti

Halis Aydıntaşbaş için yarın Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek

25 Eylül 2018 22:01

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın babası mimar Halis Aydıntaşbaş 73 yaşında hayatını kaybetti. Halis Aydıntaşbaş, 21 Ocak 2009'dan beri Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, babasının ölümünün ardından  sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:

"Babam, babam, babam... Benim babam olağanüstü bir insandı. Sevecendi. Sıradışıydı. Zekiydi. Demokrattı. Mantıklıydı. Akılcıydı. Hakkaniyetliydi. Babam sevgi doluydu. Onu uğurlamak, anılarıyla yaşamak demek. Işığını hep içimizde hissedeceğiz. Hoşça kal babacığım."

Halis Aydıntaşbaş için yarın (26 Eylül) Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

 

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