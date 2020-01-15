Aslı Aydıntaşbaş, Washington Post'a yazdı: Burası artık Putin'in dünyası

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Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tweet atmakla meşgul olduğu", bu sırada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya diplomasi sahnesinde çok aktif rol oynamaya başladığına dikkati çekti.

Washington Post gazetesi için bir köşe yazısı kaleme alan Aydıntaşbaş, "Avrupa'nın yanıbaşında petrol zengini bir ülke" olarak nitelendirdiği Libya'da Putin'in ateşkesi sağlamsı durumunda Ankara ile Moskova'nın daha da yaklaşabileceğini ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile enerji konusunda çalışmaya daha pragmatik yaklaşabileceğini belirtti.

Aydıntaşbaş, "Eskiden ABD dünyayı dizayn etmeye çalışır, Rusya da bunu sabote etmeye çalışırdı. Şimdi durum neredeyse değişmiş gibi duruyor" yorumunda bulundu.

Rusya'nın şu anda ekonomik ve diplomatik kapasitesinin üstünde hamlelerde bulunduğu görüşüne katıldığını ifade eden gazeteci, buna rağmen "Moskova'nın dünyadaki olayları şekillendirmeyi başardığını" ifade etti. Aydıntaşbaş, "Suriye'de Putin, ABD'nin uzaktan izlediği bir iç savaşın yolunu değiştirmeyi başardı. Ukrayna'ya yapılan Rus müdahalesi haritayı değiştirdi ve Ukrayna'nın Avrupa hayallerini bitirdi. Venezuela'da Maduro'nun görevde kalmasında Moskova çok önemli rol oynadı. Orta Doğu'da beraber resim çektirmek isteyeceğiniz lider Putin'dir" ifadelerini kullandı.