Aslantepe'ye yeni işçiler geldi



Galatasaray'ın yeni stadında paralarını alamadıkları gerekçesiyle bir süredir eylem yapan yaklaşık 350 işçinin görevine son verildi. Önümüzdeki hafta başında yeni işçilerin çalışmaya başlayacağı açıklandı.





Galatasaray'ın, inşaatı devam eden Türk Telekom Arena Stadı’nda eylem yapan 358 işçi işten çıkartıldı.



Eylemler nedeniyle 20 gündür çalışma yapılmayan statta, yeni işçilerin pazartesi günü işbaşı yapacağı açıklandı.



2007 yılının aralık ayında temeli atılan ve son günlerde işci eylemleri ile gündeme gelen Türk Telekom Arena Stadı’nda işçilere geciken ücretleri ödendi.



Stat inşaatının proje müdürü Çetin Yalım, NTV Spor'a yaptığı açıklamada işçilerin tüm alacaklarını ödediklerini belirtti.



Çetin Yalım ayrıca, beton ve demir alınmadığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Küresel krizin kendilerini de atkilediği belirten Yalım, ancak sorunların çözüm aşamasında olduğunu söyledi.



Stat inşaatında 20 gündür herhangi bir çalışma yapılmazken, yeni işçilerin 2 gün içirisinde işe başlayacakları ve çalışmaların nisan ayı başında normale döneceği öğrenildi.



