Aslantepe'de grev



Yapımı devam eden Galatasaray'ın yeni stadında, işçiler iş bırakma eylemi yaptı. 3 aydır paralarını alamadıklarını söyleyen stat işçileri, müteahhit firmaya alacakları ödenmezse çalışmayacakları uyarısında bulundu.





Temeli geçtiğimiz yıl atılan Galatasaray'ın Aslantepe Stadı, inşaatında işçiler iş bırakma eylemi yaptı.



1 aydır paralarını alamadıklarını söyleyen stat işçileri, alacakları ödenmezse çalışmayacaklarını müteahhit firmaya ilettiler.



2009 yılının sonlarında bitirilmesi planlanan Galatasaray Aslantepe Stadı'nın inşaatında pürüz çıktı.



Stat inşaasında çalışan 600'e yakın işçi, paralarını alamadıkları gerekçesiyle işi bırakma eylemi yaptılar.



Çalışma koşullarından da şikayetçi olan işçiler, talepleri yerine gelmezse stadın yapımında çalışmayacaklarını söylediler.



Bu sabah saatlerinde işi bırakan işçiler, polisle görüşmeler yaptılar.



İşçilerle müteahhit firma arasında sorunun çözümlenmesi beklenirken, işçilerin 1-2 gün içinde tekrar iş başı yapması bekleniyor.

