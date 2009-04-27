Aslantepe için kredi bulundu



Galatasaray’ın Aslantepe projesinde uzun süredir yaprak kımıldamıyordu. Yaşanan kredi krizi nedeniyle çalışma yapılamıyordu, işçiler de kazan kaldırmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, devreye girerek bir kez daha iş bitiriciliğini gösterdi ve krizi sonlandırdı.

Eren Talu-Alke ortaklığı tüm uğraşlara rağmen bir türlü kredi alamıyordu. Adnan Polat başkanlığındaki yönetim kurulu kredi için araya girerek, Halk Bankası’nı ikna etti. Halk Bank da 100 milyon Dolar kredi vermeyi kabul etti.



Kalan ufak-tefek pürüzlerin en kısa süre içerisinde giderileceği ve anlaşmanın resmiyete döküleceği kaydedildi. İlk defa bir spor kulübünün, müteahhit firma için aracı olduğu ifade edildi. Aslantepe’de faaliyetlerin yeniden başlayacağı ve yeni stadın planlanan tarihe yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi.









