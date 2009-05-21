Aslanoğlu dondu, kaldı!

İki haftadır Meclis'in gündeminde olan "Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması" ile ilgili yasa tasarısının görüşmeleri, muhalefet ve iktidarı karşı karşıya getirdi.



MHP ve CHP'li milletvekilleri "Mayınlar temizlensin ama verimli topraklar eski sahiplerine verilsin veya organik tarıma açılsın, yabancılara verilmesin" derken, iktidar "yap-işlet mantığıyla, buraları temizleyecek olan firmanın toprakları 44 yıllığına kullanmasından yana olduğunu" belirtti. CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, önceki gün tasarının asli komisyon olan Milli Savunma Komisyonu yerine niye Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğünü sordu.



Komisyon sıralarında Maliye Bakanlığı'nın oturduğunu kaydeden Aslanoğlu, toprakların yabancılara kullandırılmasına karşı çıktı. AKP'lilerin sözlü sataşmalarına rağmen konuşmasına devam eden Aslanoğlu, "terbiyesiz adam" sözüne çok sinirlenince, parmağı ile AKP sıralarını işaret ederek bir süre hareketsiz kaldı. Gazetecilere, "Bir an üzerine yürümeyi düşündüm ama sağduyum ağır bastı" diyen Aslanoğlu, kendisine hakaret eden AKP milletvekilinin kim olduğunu söylemedi. (Milliyet)



