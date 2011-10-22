Aslanlı Köşk dizi seti oldu





T24-TMSF’nin Halis Toprak’ın ödenmemiş borçlarından dolayı el koyduğu Aslanlı Köşk, “Kuzey Güney” ekibinin yeni mekanı oldu.

Halis Toprak’ın, 21 yıl yaşadıktan geçtiğimiz şubat ayında boşaltmak zorunda kaldığı Sarıyer’deki meşhur Aslanlı Köşk, artık bir dizi seti... Köşk, haftalardır Kanal D’nin sevilen dizisi “Kuzey Güney”in ekibini ağırlıyor. Dizinin zengin ve şımarık karakteri Banu Sinaner’in ailesiyle yaşadığı ev olarak işte bu köşk kullanılıyor.

Yenilenmesi iki ay sürdü

Aylardır boş duran köşk, bu dizi için yapım firması tarafından kiralanıp baştan aşağı restore edildi. Köşkün yenilenme sürecinde kalabalık bir mimar ve işçi grubu çalıştı. “Aslanlı Köşk”ün iç dekorasyonu ve bahçe peyzajı, tam iki ayda yenilendi. Ve yenilenen köşk, ilk kez dünkü bölümde gösterildi.

