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Spor

Aslan'ın 214. Avrupa sınavı

Galatasaray, UEFA Kupası 2. tur (B) Grubu üçüncü hafta maçında yarın Ukrayna'nın Metalist takımını konuk edecek

26 Kasım 2008 02:00


UEFA Kupası 2. tur (B) Grubu üçüncü hafta maçında yarın Ukrayna'nın Metalist takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 214. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 133, UEFA Kupası'nda 47, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Avrupa Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 213 maç oynadı.

2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 213 Avrupa Kupası maçında 79 galibiyet ve 81 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 283 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 313 gole engel olamadı.

Galatasaray, UEFA Kupası'nda grupta bu sezon oynadığı ilk karşılaşmada Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0, ardından Portekiz'in Benfica takımını ise deplasmanda 2-0 yenmişti.

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