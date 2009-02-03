Aslan'ı Petkoviç yıktı



PENALTI ATIŞLARI









SİVASSPOR: 1 - GALATASARAY: 1 (PENALTILAR: 3-1)

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

UZATMA DAKİKALARI

PENALTI ATIŞLARI



Çeyrek finalin ilk ayağında Ali Sami Yen Stadı'nda 1-1 berabere kalan Sivasspor ile Galatasaray, bu maçın Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan rövanşında yarı final bileti alabilmek için mücadele etti.Karşılaşma oldukça tempolu başladı. Ev sahibi Sivasspor, Kamanan, Mehmet Yıldız ve Musa Aydın üçlüsü ile rakip kalede gol ararken, konuk ekip Galatasaray Ümit Karan, Nonda ve Arda ile etkili olmaya çalıştı.Galatasaray henüz 9. dakikada Arda Turan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasını iyi değerlendiren Arda topu kaparak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla Petkoviç'in üstünden topu filelere gönderdi.Golü yedikten sonra Sivasspor, Galatasaray kalesinde Mehmet Yıldız ile iki önemli pozisyon yakalamasına rağmen bunlardan yararlanamadı. Ev sahibi ekip aradığı golü yeni transferi Yannick Kamanan'ın 30. dakikada attığı müthiş şut ile buldu ve skora denge geldi.İlk yarıda birer gol bulan iki ekip, soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.İkinci yarıda Sivaspor, Mehmet Yıldız ile Kamanan önemli pozisyonlardan yararlanamadı. Galatasaray'da ise Nonda ve Ümit Karan'ın hücum hattında pozisyon üretmekte zorlandığı görüldü.Kalan dakikalarda gol olmayınca maç uzatmaya gitti.Karşılaşmanın iki uzatma devresinde de normal sürede olduğu gibi önemli pozisyonlar olmadı ve maç penaltılara kaldı.Galatasaray'da ilk penaltı atışında Arda Turan'ın vuruşunda kaleci Petkoviç sağına gelen topu çelmeyi başardı.Sivasspor'da ilk penaltıyı atan Mohomed Ali'nin vuruşunda kaleci Aykut topu kurtardı.Galatasaray'da ikinci penaltıyı atan Hakan Balta topu ağlara gönderirken, Sivasspor'un ikinci penaltısında da Diallo golü buldu.Galatasaray'da üçüncü penaltıyı atan Ümit Karan'ın vuruşunda top önce Petkoviç sonra direğe çarparak oyun alanına döndü.Sivasspor'da üçüncü penaltıda Balili topu ağlara gönderirken, Galatasaray'da dördüncü penaltı atışında Yaser'in vuruşunda günün başarılı ismi Petkoviç topu yine çelmeyi başardı.Sivasspor'da dördüncü penaltıyı kullanan Kamanan topu ağlara göndererek takımını yarı finale taşıdı.4 EylülBünyamin Gezer, Muhittin Gürses, Asım Yusuf ÖzPetkoviç, Diallo, Sedat, Abdurrahman, Murat Sözgelmez, Sylla, İbrahim, Sezer, Musa, Mehmet Yıldız, KamananAykut, Emre Güngör, Emre Aşık, Meira, Hakan Balta, Mehmet Güven, Mehmet Topal, Barış, Arda, Ümit Karan, NondaDk. 8 Arda (Galatasaray), Dk. 30 Kamanan (Sivasspor)Dk. 33 Hakan Balta (Galatasaray), Dk. 33 Sylla (Sivasspor)2. dakikada Kamanan'ın sol köşeden yaptığı ortada, ceza alanı içerisindeki Musa topu göğüsle önüne indirdikten sonra meşin yuvarlağı İbrahim'e gönderdi. İbrahim'in ceza alanı yayı üzerinden sert vuruşunda, top savunmadan döndü.8. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Ceza alanı dışından aldığı topla süratle ceza alanına giren Arda, Sedat ve Diallo'yu çalımlayarak kaleci Petkoviç ile karşı karşıya kaldı. Arda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-114. dakikada Sezer'in savunmanın arkasına gönderdiği topu göğüsle önüne indiren Mehmet Yıldız, kaleci Aykut ile bir anda karşı karşıya kaldı. Mehmet, iyi bir vuruş yapamadan kaleci Aykut topu kontrol etti.16. dakikada Abdurrahman'ın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanının arka direk bölümünde duran Mehmet'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü.30. dakikada Sivasspor, yeni transferi Kamanan'ın attığı golle eşitliği yakaladı. Mehmet Topal'ın hatası sonucu topu ceza alanı dışında önünde bulan Kamanan, yaklaşık 35 metreden çok sert bir vuruşla topu kaleci Aykut'un uzanamayacağı köşeden filelere gönderdi: 1-136. dakikada Mehmet Güven'in ceza alanı dışından yaptığı sert şutunda, kaleci Petkoviç topu son anda kontrol etti.40. dakikada Musa'nın ara pasında hızla ceza alanına giren Mehmet Yıldız'ın vuruşunda, kaleci Aykut topu bloke etti.44. dakikada Abdurrahman'ın pasıyla ceza alanına giren Musa, çapraz pozisyonda kaleci Aykut ile karşı karşıya kaldı. Musa'nın çizgi üzerinden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.45. dakikada Mehmet'in ara pasında kaleci Aykut ile karşı karşıya kalan Kamanan, Aykut'u da çalımladıktan sonra boş durumdaki kaleye doğru bir vuruş yaptı. Top, yan direkten auta çıktı.Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.57. dakikada Sivasspor'da sol kanattan kazanılan serbest atışı, İbrahim kullandı. İbrahim'in ortasında topu önünde bulan Kamanan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.60. dakikada Arda'nın defansın arkasına gönderdiği topa, Ümit Karan alt pas çizgisi üzerinden ayağıyla gelişine bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin az farkla üstünden auta çıktı.66. dakikada ceza alanı dışından Arda'nın kullandığı serbest atışta, top direğin üstünden dışarı gitti.71. dakikada Nonda'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.75. dakikada İbrahim'in sağ kanattan ceza alanına havadan yaptığı ortada, savunmanın arkasına sarkan Mehmet Yıldız, topa uçarak kafa vurmak istedi. Yıldız'ın dokunamadığı top, auta çıktı. Ancak hakem Bünyamin Gezer, yardımcısının da uyarısıyla pozisyon için ofsayt kararı verdi.81. dakikada Balili'nin sol kanattan kale alanına yerden sert gönderdiği topa, uygun pozisyondaki Mehmet Yıldız dokunamayınca Sivasspor öne geçme şansını değerlendiremedi.88. dakikada Mehmet Topal'ın ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda top yandan auta çıktı.Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.Çeyrek final ilk maçı da aynı skorla sona erdiği için maç uzatmaya gitti.90 dakika sonunda verilen kısa mola sonrası uzatma bölümleri başladı. Uzatma bölümlerinde, zaman zaman kar yağışı etkili oldu. Yağan karın zemini etkilemediği görüldü.Uzatmaların ilk 15 dakikalık bölümünde, her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Her iki takım da net bir gol pozisyonu geliştiremedi.100. dakikada Mehmet Topal'ın ceza alanı dışından yerden vuruşunda, kaleci Petkoviç yatarak topu kontrol etti.Galatasaray teknik direktörü Skibbe, 101. dakikada Nonda'nın yerine Yaser'i oyuna alarak maçtaki ilk değişikliğini yaptı.Uzatma bölümlerinin ilk devresi de 1-1 eşitlikle sona erdi.Ağır bir zeminde 90 dakika boyunca tempolu bir futbol sergileyen futbolcularda, uzatma bölümlerinde yorgunluk belirtileri olduğu gözlendi.İkinci uzatma devresinde de takımlar, kontrollü bir futbol sergiledi.107. dakikada Mohammed Ali'nin sol kanattan kullandığı serbest atışta, kaleci Aykut üzerine gelen topu kolay bir şekilde kontrol etti.109. dakikada topla ceza alanına hareketlenen Mehmet Yıldız, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden ceza alanı çizgisi üzerinde bekleyen Balili'ye çıkardı. Balili'nin vuruşunda, Aykut üzerine gelen topu kontrol etti.118. dakikada Sivasspor kaptanı Mehmet Yıldız, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.İkinci uzatma bölümleri de 1-1 eşitlikle sona erince, penaltı atışlarına geçildi.Sivassporlu taraftarlar penaltı atışları öncesinde kaleci Petkoviç'i motive etmeye yönelik tezahüratlar yaptı.İlk penaltı atışını Galatasaray kullandı. Arda'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Petkoviç sağına giden topu tokatlayarak gole izin vermedi.Galatasaray kalecisi Aykut da Sivassporlu Mohammed Ali'nin sert vuruşunda topu tokatlayarak rakibine gol şansı tanımadı.İkinci penaltı atışlarında Galatasaray'dan Hakan Balta, Sivasspor'dan Diallo fileleri havalandırmayı başardı.Galatasaray'ın 3. penaltısını Ümit Karan kullandı. Ümit'in vuruşunda Petkoviç, sağına giden topu tokatladı. Direkten dönen top, golle sonuçlanmadı.Sivasspor'da, 3. penaltıyı kullanan Balili, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.Galatasaray'ın 4. penaltısını Yaser kullandı. Yaser'in vuruşunda Petkoviç, gole izin vermedi.Sivassporlu Kamanan, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skoru 4-2'ye getirdi ve takımının adını yarı finale yazdırdı.