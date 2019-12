Aslan'dan üç puan alacağız

Eskişehirspor'un golcüsü Youla, hafta sonu oynayacakları G.Saray maçından taraftarlarının desteğiyle galip geleceklerine inandığını söyledi.







Eskişehirspor'un golcü futbolcu Souleymane Youla, ateşli taraftarın desteğiyle Galatasaray maçından üç puan alacaklarını söyledi.



Youla, Avrupa'nın en güzel kentlerinden biri olan Eskişehir'de yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Türkiye'de futbol oynadığı dönemlerde Eskişehirspor'u daha önce hiç tanımadığını ifade eden Youla, ''Rıza Çalımbay sayesinde Eskişehirspor'a geldim. Daha sonra Eskişehirspor hakkında araştırma yaptım. Eskişehirspor'un köklü ve büyük bir kulüp olduğunu anladım. Hiç düşünmeden Eskişehirspor'a imza attım. Eskişehirspor, genç, yetenekli ve kaliteli oyunculardan oluşan bir kadro kurdu. Oyuncular arasındaki bağ da çok kuvvetli. Dışarıya çıkıyoruz, bir yerlerde buluşup oturuyoruz. İyi ve doğru yoldayız. Yeni bir takım olduğumuz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Eskişehirspor çok daha iyi olacak. Ligi, iyi bir yerde bitirmek istiyoruz'' diye konuştu.





''KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ''



Youla, Eskişehirspor'un Süper Lig'den ayrı kaldığı 12 yıl içinde heyecanından bir şey kaybetmediğini belirterek, söz konusu heyecanın takımı pozitif yönde motive ettiğini bildirdi.



Kendisinin her maça gol atmak ve takıma yararlı olmak için çıktığını ifade eden Youla, ''Gol attığım zaman takım rahatlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında da gol atacağım. Ateşli taraftarımızın desteğiyle Galatasaray maçından üç puan alacağız. Galatasaray'dan korkmuyoruz. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'yi de Eskişehir'den puansız göndereceğiz. İki takım da 11 kişiyle sahaya çıkıyor. Kimseden çekinmiyoruz. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan taraftarımız desteğini eksik etmesin'' dedi.



Youla, Türk futbolunun her zaman kaliteli olduğunu belirterek, ''Türk futbolu her geçen gün üzerine yenilikler katarak ilerliyor. Türkiye'de sürekli hücum futbolu oynanıyor. Türk futbolcular sürekli kazanmak istiyor. Bu çok önemli'' dedi.