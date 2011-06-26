Aslan'dan kaleye ve savunmaya takviye

T24 - Cim-Bom’un, Real Madrid’de şans bulamayan Arjantinli stoperin peşinde olduğu bildirildi. Espanyol forması giyen kaleci Kameni de Aslan'a teklif edildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Tomas Ujfalusi ile güçlendirdiği savunmasına en az bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın, Real Madrid’de top koşturan Arjantinli stoper Ezequiel Garay’ın peşinde olduğu belirtildi.

Real Madrid’e 2 yıl önce 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Racing Santander’den transfer olan, ancak geçen yıl sadece 8 maçta şans bulabilen Garay’ı renklerine bağlamak isteyen Cim-Bom’un, İspanyol kulübüne teklif yaptığı kaydedildi.

Real Madrid’in, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başaramayan Arjantinli futbolcuyu kiralamak istediği ve bu nedenle sarı-kırmızılı kulübün teklifine çok sıcak baktığı vurgulandı.

Copa America için Arjantin Milli Takımı kampında bulunan Ezequiel Garay bir süre önce yaptığı açıklamada uygun bir teklif gelmesi halinde bir yıllığına Real Madrid’den ayrılabileceğini dile getirmişti. Galatasaray ile İspanyol kulübü arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve bu transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanabileceği öğrenildi.



Kaleye Kameni

Kaleci transferi için Muslera, Romero, Doni ve Bagy ile temas kuran, ancak bu oyunculardan hiçbiriyle anlaşamayan Cim-Bom’a, Espanyol’un Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni bir kez daha teklif edildi.

27 yaşındaki başarılı kalecinin menajeri Vicente Montes, Kameni için Galatasaray’la görüştüğünü söyledi. Montes, Espanyol’un 5 milyon euro karşılığında satmak istediği Kameni’nin, kulüplerin anlaşması halinde hemen imza atabileceğini bildirdi.