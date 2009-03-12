T24 LogoT24 Logo
Spor

Aslan'da önemli eksiklikler vardı

12 Mart 2009 02:00

Galatasaray, UEFA Kupası 4. tur ilk maçında Almanya'nın Hamburg takımı karşısına kadro sıkıntısı yaşayarak, çıktı.

Özellikle savunmanın ortasında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte, sakat olan Servet ve Emre Güngör oynayamazken, Meira da Rusya'nın Zenit takımına transfer olunca elde kalan tek stoper Emre Aşık'ın yerinde sol bek Hakan Balta forma giydi. Mehmet Topal, Linderoth ve Serkan Çalık da sakatlıkları nedeniyle maçta oynayamadı. Milan Baros da cezası nedeniyle forma giyemedi.

Karşılaşmaya Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Hamburg'a gelenlerin yanı sıra kentte yaşayan Türk taraftarlar ilgi gösterdi.

Galatasaray'ın özellike Almanya'da oynadığı Avrupa kupası maçlarında genellikle statta çoğunluğu sağlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, geleneği bozmadı.

Hamburg taraftarların internetten ve karaborsadan sattıkları biletleri fahiş fiyatlarla satın alan taraftar, stadın 3'te birini doldurdu.

Maçtan saatler öncesinde stada gelen taraftarlar coşkulu şekilde takımlarını destekledi.

Maçtan önce taraftarlara, "Lütfen sırtınızı sahaya dönük olarak durmayın, kendi sağlığınızı tehlikeye atmayın" uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24