Aslan'da önemli eksiklikler vardı

Galatasaray, UEFA Kupası 4. tur ilk maçında Almanya'nın Hamburg takımı karşısına kadro sıkıntısı yaşayarak, çıktı.



Özellikle savunmanın ortasında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte, sakat olan Servet ve Emre Güngör oynayamazken, Meira da Rusya'nın Zenit takımına transfer olunca elde kalan tek stoper Emre Aşık'ın yerinde sol bek Hakan Balta forma giydi. Mehmet Topal, Linderoth ve Serkan Çalık da sakatlıkları nedeniyle maçta oynayamadı. Milan Baros da cezası nedeniyle forma giyemedi.



Karşılaşmaya Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Hamburg'a gelenlerin yanı sıra kentte yaşayan Türk taraftarlar ilgi gösterdi.



Galatasaray'ın özellike Almanya'da oynadığı Avrupa kupası maçlarında genellikle statta çoğunluğu sağlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, geleneği bozmadı.



Hamburg taraftarların internetten ve karaborsadan sattıkları biletleri fahiş fiyatlarla satın alan taraftar, stadın 3'te birini doldurdu.



Maçtan saatler öncesinde stada gelen taraftarlar coşkulu şekilde takımlarını destekledi.



Maçtan önce taraftarlara, "Lütfen sırtınızı sahaya dönük olarak durmayın, kendi sağlığınızı tehlikeye atmayın" uyarısında bulunuldu.



