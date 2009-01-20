Aslan'da muhalefet bayrağı erken açıldı

Galatasaray'da Adnan Polat yönetimine karşı muhalefet bayrağı erken açıldı.



Sarı-kırmızılı kulübün eski Başkanı Özhan Canaydın, Adnan Polat yönetiminden beklediği yönetim biçimi ve saygıyı görmeyince 2010 Mart ayında yapılacak kongre için Adnan Polat'a karşı, muhalefet ateşinin fitilini yaktı.



Özhan Canaydın, eski yöneticilerden Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Turgay Kıran ile birlikte Etiler'deki restoranlardan birinde biraraya geldi.



Toplantıyı gizli kılmak amacıyla Levent'teki Galatasaraylılar Cemiyeti'nin dışında biraraya gelen muhalif hareketi, eski başkan Özhan Canaydın'ın organize ettiği ve hepsi lise kökenli olan eski yöneticilerin Adnan Polat'a karşı toplu hareket etmek için fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.



Sağlık sorunları nedeniyle başkanlığı Adnan Polat'a devreden Özhan Canaydın'ın, Polat'ın tutumundan memnun olmadığı ve son olarak Adnan Polat'ın basın toplantısında Aslantepe'de yapılan stat projesiyle ilgili Özhan Canaydın'a teşekkür etmemesine kırıldığı ileri sürüldü.



Yemekte Ali Dürüst'ün başkanlığında hareket edilmesi görüşünün ortaya atıldığı ancak Ali Dürüst'ün "Benim şimdilik planlarımda Galatasaray'a başkan olmak gibi bir düşüncem yok" diyerek başkan adaylığı teklifine sıcak bakmadığı da sızan haberler arasında.



Ali Dürüst'ün bu tutumu sonrasında Özhan Canaydın'ın, Dürüst ile birlikte genç liselilerin desteğini alan Adnan Öztürk'ü bir arada hareket etmeleri için birleştirmeye çalıştığı öğrenildi.