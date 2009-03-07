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Spor

Aslan'da Kewell alarmı

Harry Kewell'ın ayağında, Bursaspor maçında aldığı darbe nedeniyle ödem oluştu.

07 Mart 2009 02:00


Galatasaray'da uzun süren sakatlığı sonrası sahalara başarılı futboluyla dönen Harry Kewell'ın ayağında, Bursaspor maçında aldığı darbe nedeniyle ödem oluştu.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, Kewell'ın Bursaspor karşısında sakatlanması sarı-kırmızılı ekibi düşündürüyor.

Bursaspor mücadelesinde ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçiren ve yerini Volkan'a bırakmak durumunda kalan Kewell'ın maç sonrası başlanan tedavisine bugün devam edildiği bildirilirken, darbe bölgesinde ağrıların devam ettiği ve ödem oluştuğu kaydedildi.

UEFA Kupası'ndaki önemli Hamburg karşılaşması öncesi Kewell'ın sakatlığının yakından takip edileceği ve bir iki gün içinde tedavinin vereceği sonucun önemli olduğu aktarıldı.

Diğer yandan, Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısında girdiği ikili mücadelede ters bir şekilde düşen Meira'nın da boynunda sorun oluştuğu dile getirilirken, müsabakanın ikinci yarısını ağrılarına rağmen tamamlayan Portekizli oyuncunun tedavisine başlandığı vurgulandı.

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