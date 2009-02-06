Aslan'da hedef 3 puan

Turkcell Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor.



Fortis Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Sivasspor'a elenerek veda eden sarı-kırmızılı takım, Kayserispor karşısında galip gelerek şampiyonluk yarışında yeni puan kaybı yaşamamayı ve yeniden moral bulmayı istiyor.



Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi Hasan, Murat, Uğur ve Serkan Çalık'ın sakatlıkları devam ederken, durumları henüz netlik kazanmayan çok sayıda oyuncunun bulunması da teknik heyeti sıkıntıya soktu.



Dün yapılan çalışmaya katılamayan Meira ve Barış'ın yanı sıra, fizyoterapistler eşliğinde çalışan Baros, Nonda, Lincoln, Kewell, Aydın ve Sabri'nin durumlarının bugün yapılacak son çalışmanın ardından belli olacağı bildirildi. Ayrıca, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle dün dinlendirilen Arda'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.



Kayserispor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.



Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Kayserispor maçını hakem Selçuk Dereli yönetecek.