Aslan'a müjdeli haber

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Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

11 Şubat 2009 02:00

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde gerçekleştirilen ve milli takımlarda bulunan Ayhan, Arda, Sabri, Servet, Baros ve De Sanctis'in katılmadığı antrenmanda oyuncular, dar alanda kısa pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenman şut çalışmasıyla sona ererken, sakatlıkları düzelen Kewell ve Maira takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Hakan Balta, Nonda, Serkan Kurtuluş, Semih Kaya ile gribal enfeksiyon geçiren Orkun ile Aydın idmana katılmadı.

Hakan Balta, Serkan Kurtuluş ve Semih Kaya'nın tedavileri devam ettirilirken, Mehmet Topal fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Nonda ise takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Bu arada, antrenmanda Galatasaray Kulübü'nün tanıtımı için Kewell'in rol aldığı reklam filminin çekimi de yapıldı.

Öte yandan, çalışmayı izleyen az sayıda taraftar, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'ı istifaya çağırdı.

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek

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