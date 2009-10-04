Aslan'a büyük darbe

Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Golleri Hürriyet, Emre ve Murat attı.

Galatasaray bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini ligin 8. haftasında Ankaragücü karşısında aldı.

Altı maçlık galibiyeti serisi geçtiğimiz hafta Eskişehirspor beraberliği ile sona eren sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü'ne son yedi dakika içinde yediği gollerle 3-0 mağlup oldu.

4. dakikada üst üste çalımlarla sağ taraftan ceza alanına giren Metin'in pasıyla topla buluşan Semavi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada topla buluşan Aydın'ın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, kaleci Serkan meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

13. dakikada Arda'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top Serkan'da kaldı.

19. dakikada Arda'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında, topu önünde bulan Ayhan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Elano'nun şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

29. dakikada Aydın ile verkaç yaparak ceza alanına giren Uğur'un vuruşunda, yan direğe de çarpan top auta çıktı.

42. dakikada 3 Ankaragücülü futbolcudan kurtularak sol çaprazdan ceza alanına giren Arda, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

47. dakikada topla buluşan Ceyhun'un ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

54. dakikada Uğur'un sağ taraftan ortasında Elano topu Baros'a bıraktı. Bu futbolcu, çok uygun durumda olmasına karşın kötü bir vuruş yapınca, top auta gitti.

57. dakikada savunmadan atılan uzun topla buluşan Metin'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

68. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında, Ceyhun'un pasıyla topla buluşan Semavi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

75. dakikada Kewell'ın sol taraftan ortasında penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Nonda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

82. dakikada Galatasaraylı Mehmet'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

83. dakikada Ceyhun'un pasıyla topla buluşan Murat, rakibinden kurtulduktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla, takımını 1-0 öne geçiren golü attı: 1-0.

85. dakikada Hürriyet'in pasıyla topla buluşan Mehmet'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Arda'nın pasıyla topla buluşan Nonda, kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

88. dakikada Mehmet'in sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambolde top en son Emre'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.

89. dakikada Emre'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hürriyet, topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0. Karşılaşma, Ankaragücü'nün 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.