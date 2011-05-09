Aslan yaralarını sardı!

T24 - Galatasaray bu haftaki rakibi Kasımpaşayı Stancu, Baros ve Servet'in golleri sayesinde 3-1'lik skorla yenilgiye uğrattı. Bu galibiyetle puanını 40’a çıkaran sarı kırmızılılar, sahasında 4 maç aradan sonra galip geldi.



Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın son maçında küme düşen Kasımpaşa’yı Türk Telekom Arena’da ağırladı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Galatasaray, Stancu, Baros ve Servet’in golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle puanını 40’a yükseltirken, 4 maç aradan sonra evinde güldü. Sahadan eli boş ayrılan Kasımpaşa ise 23 puanda kaldı.



Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Takımlar pozisyon üretmekte zorlanırken, Galatasaray’da 36. dakikada sahneye çıkan Stancu, sarı kırmızılı takımı seyircisi önünde 1-0 öne geçirdi.



Sağ kanattan Sabri’nin ceza sahası içine yaptığı ortada Kazım topla buluştu. Milli futbolcunun vuruşunda top kaleci Fırat’tan sekti. Stancu, dönen topu ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetti.



Bu dakikadan sonra daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Kasımpaşa, rakip kalede önemli pozisyonlar yakalamaya başladı. Konuk ekip aradığı golü ilk yarının son dakikası içinde Dimitrov ile buldu.



Uzun bir koşu yaparak gelen Dimitrov, Çağlar ve Aykut’un yaşadığı anlaşmazlığı iyi değerlendirerek topu boş ağlara gönderdi ve skora 1-1 eşitlik getirdi.



İlk yarıda başka gol olmazken, takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitti.



İkinci yarıya hızlı giren Kasımpaşa, 55. dakikada Merthan ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Merthan’ın sert şutunda top direkten geri geldi. Konuk ekip de bu önemli fırsattan faydalanamamış oldu.



Karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna yeni giren Baros’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kazım, kaleciden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Çek forvet Baros, topu ağlara göndererek sarı kırmızılıları 2-1 öne geçirdi.



Galatasaray’da Kazım’ın 81. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Servet düzgün bir kafa vuruşuyla topu Kasımpaşa ağlarına gönderdi: 3-1



Kalan bölümde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.