Aslan turu aldı, geldi...

Grup B Poz Takım O A:Y P 1 Galatasaray 4 4:1 9 2 Metalist Kharkiv 3 2:0 7 3 Olympiakos 3 5:3 3 4 Hertha Berlin 3 1:2 2 5 Benfica 3 2:8 1

UEFA Kupası B Grubu'ndaki 4. ve son maçında Hertha Berlin'le deplasmanda karşılaşan Galatasaray, Çek yıldızı Milan Baros'un penaltıdan attığı golle güçlü rakibini 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Galatasaray tur vizesi alırken, grup liderliği şansını sürdürdü.Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmanın 13. dakikasında Hertha Berlin'in kalesine etkili gelen Galatasaray, ceza sahası içinde topla buluşan Çek futbolcu Baros ile bu pozisyondan faydalanamadı.Bu dakikadan sonra Lincoln'ün ceza sahası dışından yaptığı sert şutlarla etkili olan sarı-kırmızılılar, kaleci Drobny'i geçmeyi başaramadı.Oyunu kendi sahasında kabul etmek zorunda kalan Hertha Berlin ise, Pantelic-Voronin ikilisiyle aradığı golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya hücumda daha etkili başlayan Hertha Berlin, 58. dakikada Voronin-Pantelic ikilisiyle gole çok yaklaştı.Sahadan 3 puanla ayrılmak için daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Almanya ekibi karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalışan Galatasaray, 66. dakikada Hertha Berlin'li oyuncu ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği için penaltı kazandı.Galatasaray, penaltıyı kullanan Çek futbolcu Baros'un topu filelere göndermesiyle 69. dakikada 1-0 öne geçti.Kalan sürede iki takım da gol bulamazken, karşılaşma 1-0 temsilcimizin üstünlüğüyle tamamlandı.Stat: Berlin OlimpiyatHakemler: Nicola Rizzolli, Andrea Stefani, Guiseppe De Santis (İtalya)Hertha BSC Berlin: Drobny, Friedrich, Simunic, Voronin, Chahed, Dardai, Kacar, Stein, Ebert, Pantelic, RaffaelGalatasaray: De Sanctis, Sabri, Meira, Servet, Hakan Balta, Barış, Mehmet Topal, Arda, Kewell, Lincoln, BarosGol: Dk. 69 Baros (penaltı) (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 30 Chahed (Hertha BSC Berlin), Dk. 41 Lincoln (Galatasaray)

3. dakikada Arda'nın sol kanattan geliştirdiği hücumda ceza sahasına yaptığı ortayı Sabri yakalayamadı ve top az farkla dışarıya çıktı.

5. dakikada Pantelic'in soldan topla ceza sahasına girerek vurduğu top, kaleci De Sançtis'in ellerinde kaldı.

7. dakikada Kewell'in kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pantelic'in vuruşunda, meşin yuvarlak defanstan döndü.

13. dakikada Lincoln'ün pasıyla ceza sahasına giren Baros, kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak defans son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Pantelic'in sol kanattan ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, De Sanctis topu iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada topla ceza sahasında buluşan Lincoln kaleye çektiği sert şutu kaleci Drobny kornere çeldi.

24. dakikada Lincoln'un yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Drobny auta yumrukladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Bugün E Wolfsburg 21:45 Portsmouth E Heerenveen 21:45 Braga F Slavia 21:45 Hamburg F Aston Villa 21:45 Zilina G Valencia 21:45 Club Brugge G Kopenhag 21:45 Rosenborg H Lech 21:45 Deportivo H Nancy 21:45 CSKA Moskova

50. dakikada topla ceza sahasına giren Pahntelic'in sert şutunda, top üstten auta çıktı.59. dakikada hızla Galatasaray'ın yarı sahasına giren Voronin, Pantelic'e pas verdi. Pantelic ceza sahasına girerek topu yeniden Voronin'e çıkarttı, ancak Voronin topa vuramadı ve defans topu uzaklaştırdı.64. dakikada Lincoln topu rakip ceza sahasının önüne kadar sürükledi. Burada pasını Arda'ya çıkarttı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, kaleci Drobny topu kontrol etti.67. dakikada Kewell, ortaladığı topa Bergen eliyle müdahale etti. 69. dakikada penaltı atışını kullanan Baros, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-072. dakikada Dardai'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.