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Spor

Aslan transfere doymuyor

Kadrosuna Kewell, Meira ve Sanctis, Ferdi'yi ve Yaser'i katan G.Saray, Bremen'de forma giyen Alpaslan Erdem ile anlaştı.

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -


Galatasaray, Bundesliga'nın güçlü takımı Werder Bremen'in kadrosunda bulunan 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu Alpaslan Erdem'i transfer etti. Alpaslan ile 3 yıllık kontrat imzalayan sarı kırmızılı takım transferi resmi internet sitesitesinden şu şekilde duyurdu :

"Kulübümüz Werder Bremen'den Alpaslan Erdem ile 3 yıllık kesin anlaşmaya varmıştır. "

Almanya'nın önemli genç yetenekleri arasında gösterilen ve savunmanın solunda görev yapan Alpaslan zaman zaman orta sahada da oynayabiliyor. 

Daha önce kadrosuna Harry Kewell, Fernando Meira ve Morgan de Sanctis, Ferdi Elmas ve Yaser Elmacı'yı katan sarı-kırmızılıların, Alpaslan Erdem ile de anlaşarak şu ana kadar 6 oyuncuyu takıma dahil etmiş oldu.

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