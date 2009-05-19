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Spor

Aslan stoper peşinde

Galatasaray'da Servet ve Emre Güngör'ün durumları transfer harekatında yeni bir cephe açtı.

19 Mayıs 2009 03:00


Galatasaray'da 3 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Servet ve her sakatlık dönüşü tekrar sakatlanan Emre Güngör'ün durumları transfer harekatında yeni bir cephe açtı.

Meira'yı Rus kulübü Zenit'e satan ve Emre Güngör-Servet Çetin 'in yokluğunda Kewell'ı stoper oynatan sarı-kırmızılı takım yeni sezonda bu mevkiye iki takviye yapacak. 5-2 kaybedilen Kocaelispor maçında ayak tarak kemiği kırılan ve iki haftadır kadroya girmesi beklenirken ağrıları dinmeyen Servet Çetin'in durumu yönetimi harekete geçirdi. Oynadığı her maçta adalesindeki problem nüks eden Emre Güngör'ün müzmin sakatlığı, Emre Aşık'ın ise 36 yaşında olması ve alt yapıdan yetişen Semih Kaya'nın tecrübesizliğini göz önüne alan transfer komitesi biri yabancı iki stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

BEKİR-EREN-SENDEROS

Sezonun flaş ismi Sivasspor'un Brezilyalısı Bilica'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu tespit eden Galatasaray yönetimi, Gaziantepspor'lu Bekir İrtegün ve Kayserisporlu Eren Güngör'den birine sarı-kırmızılı formayı giydirmeye karar verdi. Yurtdışında da arayışlarına devam eden sarı-kırmızı kurmayların sezon başında Arsenal'den Milan'a gelen ancak forma şansı yakalamayan İsviçreli Senderos'a teklif götürmeye hazırlandıkları gelen haberler arasında.

"FORMAMI ÖZLEDİM"

"Geçen sezon başında da Avrupa'dan transfer teklifleri alan Galatasaray'lı Servet Çetin, Sabah'a yaptığı açıklamada "Daha önceki sakatlıklarım ayağımda değildi. Çene kemiğine maske, omuzuma bandajla idare ettim ama tarak kemiğindeki kırık zor bir sakatlık. Önce formama kavuşmak istiyorum. Transferimi düşünmüyorum. Teklifleri kulübümle değerlendiririz" dedi.

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