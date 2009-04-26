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Spor

Aslan sonunu getiremedi

Galatasaray, Turkcell Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında Ankaraspor'u konuk etti.

26 Nisan 2009 03:00


Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de bugün Ankaraspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanandı 

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Maçtan kareler - FOTOGALERİ

Galatasaray haftanın kapanış maçında Ankaraspor'u konuk ederken; sarı-kırmızılıların rakibiyle son dakikada yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışına havlu attı.

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Maçtan dakikalar

Karşılaşma boyunca her iki takım futbolcuları da sahaya futbol adına bir şey koyamazken; Galatasaray 24. dakikada Barış'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda savunmaya çekilince 89. dakikada sahneye çıkan Meye attığı golle maça eşitliği getirdi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 52'ye, Ankaraspor ise 40'a yükseltti.



GALATASARAY: 1 - ANKARASPOR: 1
Stat: Ali Sami Yen
Hakemler: Deniz Çoban, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Akarca
Galatasaray: De Sanctis, Serkan Kurtuluş, Semih, Mehmet Topal, Hakan, Barış, Ayhan, Lincoln, Kewell, Nonda, Baros
Ankaraspor: Senecky, Ömer, Erhan, Ediz, Baki, Hürriyet, Adem, Mehmet Çakır, Murat Tosun, Anıl, Meye
Gol: Dk. 24 Barış (Galatasaray), Dk 90 Meye (Ankaraspor)

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