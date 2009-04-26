Aslan sonunu getiremedi

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de bugün Ankaraspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanandı
Dilmen: Meira satıldı, G.Saray'ın hedefi bitti
Spor yazarlarının yorumları
Maçtan kareler - FOTOGALERİ
Galatasaray haftanın kapanış maçında Ankaraspor'u konuk ederken; sarı-kırmızılıların rakibiyle son dakikada yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışına havlu attı. İlgili haberler
Maçın yıldızıMaçın istatistikleriMaçtan dakikalar
Karşılaşma boyunca her iki takım futbolcuları da sahaya futbol adına bir şey koyamazken; Galatasaray 24. dakikada Barış'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda savunmaya çekilince 89. dakikada sahneye çıkan Meye attığı golle maça eşitliği getirdi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 52'ye, Ankaraspor ise 40'a yükseltti.GALATASARAY: 1 - ANKARASPOR: 1
Stat:
Ali Sami Yen Hakemler:
Deniz Çoban, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Akarca Galatasaray:
De Sanctis, Serkan Kurtuluş, Semih, Mehmet Topal, Hakan, Barış, Ayhan, Lincoln, Kewell, Nonda, Baros Ankaraspor:
Senecky, Ömer, Erhan, Ediz, Baki, Hürriyet, Adem, Mehmet Çakır, Murat Tosun, Anıl, Meye Gol:
Dk. 24 Barış (Galatasaray), Dk 90 Meye (Ankaraspor)