Aslan sonunu getiremedi

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Galatasaray haftanın kapanış maçında Ankaraspor'u konuk ederken; sarı-kırmızılıların rakibiyle son dakikada yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışına havlu attı.Karşılaşma boyunca her iki takım futbolcuları da sahaya futbol adına bir şey koyamazken; Galatasaray 24. dakikada Barış'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda savunmaya çekilince 89. dakikada sahneye çıkan Meye attığı golle maça eşitliği getirdi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 52'ye, Ankaraspor ise 40'a yükseltti.Ali Sami YenDeniz Çoban, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan AkarcaDe Sanctis, Serkan Kurtuluş, Semih, Mehmet Topal, Hakan, Barış, Ayhan, Lincoln, Kewell, Nonda, BarosSenecky, Ömer, Erhan, Ediz, Baki, Hürriyet, Adem, Mehmet Çakır, Murat Tosun, Anıl, MeyeDk. 24 Barış (Galatasaray), Dk 90 Meye (Ankaraspor)