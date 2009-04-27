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Spor

Aslan seyircisiz yapamıyor

27 Nisan 2009 14:51


Ligde seyircisiz oynadığı son 2 maçında puan kaybeden Galatasaray, Ankaraspor maçında 1-1'lik skorla yine puan kaybı yaşadı. Galatasaray, son oynadığı seyircisiz maçlarda Ankaraspor ve Gaziantepspor ile golsüz berabere kalmıştı.

-BARIŞ'IN 2. GOLÜ-

Galatasaray'ın gurbetçi oyuncusu Barış, bu sezon 2. golünü attı. Barış, bundan önceki tek golünü Denizlispor'a ligin ilk yarısındaki 4-1'lik maçta kaydetmişti.

-5 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ-

Galatasaray, ligdeki son 5 maçında fileleri sadece 3 kez havalandırabildi. Bu karşılaşmalarda Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olan ''Cim bom'', Fenerbahçe ile 0-0, Ankaraspor ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi bildi.

BAŞKANLARDAN İYİ HÜCUMA ALKIŞ

Karşılaşmanın 35. dakikasında Lincoln, Kewell, Baros ve Nonda arasındaki paslaşmalar sonunda atılan şut, maçı izleyen başkan Adnan Polat ve eski başkanlardan alkış aldı. Futbolcuların güzel paslaşmalarla pozisyona girmesi karşısında heyecanlanan başkanlar, alkışlarıyla futbolcuları tebrik etti. Barış'ın attığı golü de misafir tribününde oturan eski başkanlar ayakta alkışladı.

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