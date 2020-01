Aslan saldırısında ölen ABD'li Game of Thrones'un özel efekt editörü çıktı!

Güney Afrika'daki bir parkta aslan saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden ABD'li turistin Game Of Thrones dizisinin özel efekt editörü olduğu ortaya çıktı.

Johannesburg kentinin 30 kilometre batısında bulunan ve ünlü bir merkez olan aslan parkında yaşanan korkunç olayda Katherine Chappell isimli ABD’li kadın otomobilin açık penceresinden saldıran dişi bir aslanın saldırısında ölmüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki gün yaşanan olayda ölen 29 yaşındaki Chappell’in Scanline prodüksiyon şirketinde çalıştığı sürede Game of Thrones gibi pek çok ünlü dizi ve filmin ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen yardım ekipleri Chappell’in eşini ise hastanede tedavi altına almıştı.

Parkın kurallarına göre aslanların bulunduğu yerden otomobilin penceresi açık olarak geçmek yasak.

Yerel basına göre saldırı, oyuncu Natalie Portman, şarkıcı Shakira ve Alman milli takımı gibi ünlü isimleri de ağırlayan parkta son dört ay içinde gerçekleşen üçüncü olay.

Chappell Game of Thrones ve Captain Amerika: The Winter Soldier and Divergence filmlerinde görsel efektleri yapan ekiplerde yer aldı. Chappell, Game of Thrones'un Primetime Emmy ödüllü "The Children" bölümünü yapan ekibin de bir parçasıydı. Ayrıca Oscar'lı yıldız Russel Crowe'un rol aldığı Noah ve Ben Stiller'ın rol aldığı Secret Life of Walter Mitty filmlerinde çalıştı.