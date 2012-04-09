Aslan, Manisaspor ağlarını dörtledi

Spor Toto Süper Lig 2011-12 sezonunun kapanış maçında lider Galatasaray, Manisaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

6. dakikada ani gelişen Manisaspor atağında sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Isaac'in sert vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

Daha önce de kaleyi yoklayan Elmander, 13. dakikada kazanılan frikiki kullandı fakat kaleci Volkan Babacan pozisyonda başarılı oldu.

Mücadelenin 27. dakikasında Semih Kaya, sakatlık geçirirken tedavisinin ardından oyuna devam etti. Bir sakatlık da Manisaspor cephesinden geldi. Sakatlık geçiren Dixon, ilk müdahelesinin yapılmasıyla oyuna devam etti.

Dakikalar 39'u gösterirken, Manisaspor 10 kişi kaldı. 25. dakikada sarı kart gören Yiğit İncedemir,

Semih Kaya'ya faulunun ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını 1 kişi eksik bıraktı. Yiğit, ilk yarısında oynanan Galatasaray karşılaşmasında da kırmızı kart görmüştü.

Manisaspor kalesinde gol pozisyonu arayan sarı kırmızılı ekip, uzaktan çektiği şutlarla etkili olmak istedi fakat isabet şutlar tehlike yaratmadı.

Ev sahibi ekibin 10 kişi kaldığı Manisaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya iki ekip de oyuncu değişikliğiyle başladı. İlk yarının son bölümlerinde sakatlık geçiren Dixon, yerini Onur Karakabak'a bırakırken, Galatasaray'da da Sabri Sarıoğlu, Aydın Yılmaz ile değişti.

İkinci yarının başlangıç düdüğünün hemen ardından Galatasaray penaltı kazandı. Sabri'nin yerine oyuna giren Aydın, ceza alanında düşürülünce karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk İnan, skoru 1-0'a taşıdı.

Oyunu rakip alana yıkan Galatasaray, Manisaspor yarı alanında top çevirirken, ev sahibi takım da 10 kişi kalmanın zorluklarını sık sık yaşadı.

İkinci gol için Manisaspor kalesindeki ataklarını sıklaştıran Galatasaray, kısa paslar yaparak pozisyon aradı. Necari'yle gol yaklaşan sarı kırmızılı ekip, 77. dakikada Selçuk İnan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Yaklaşık 25 metreden çok sert vuran Selçuk, topu filelerle buluşturdu.

Farkı ikiye yükselten ve rahatlayan Galatasaray, 83. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ceza alanı içerisinde Necati'nin yerde kalmasının ardından doğan penaltı atışında, kaleci Muslera topun başına geçti. Muslera, meşin yuvarlağı filelerle buluşturunca fark da 3'e yükseldi.

Muslera'nın golüyle Galatasaray'da bu sezon gol atmayan yabancı oyuncu kalmadı.

Dakikalar 87. gösterdiğinde fark 4'e çıktı. Necati'nin ortasında Aydın'ın indirdiği topu Baros, kale çizgisinin hemen önünde tamamladı ve skoru 4-0'a taşıdı.

88'de ikinci sarı kartını gören Emre Çolak, Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Manisaspor'u 4-0 mağlup etti.