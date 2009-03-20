Aslan lige döndü



UEFA Kupası'nda Hamburg'a elenen Galatasaray, Turkcell Süper Lig'e döndü. Sarı kırmızılı takımda, kupadan elenmenin moralsizliği yaşanırken, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın oyuncularını, Eskişehirspor maçına konsantre etmek için çaba harcadığı öğrenildi.





Hamburg maçının son dakikalarında sakatlanan Ayhan Akman ve Arda Turan'ın, Eskişehirspor'a karşı forma giyecekleri açıklandı..



Hamburg karşısında, ikinci yarıda yediği gollerle çeyrek finalin kapısından dönen Galatasaray'da, teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularını Eskişehirspor maçına konsantre etmeye çalışıyor.



Bülent Korkmaz'ın, Hamburg maçında oyundan alındıktan sonra, doğrudan soyunma odasına giden ve maç sonrası kimseyle konuşmayan Cassio Lincoln ile Eskişehirspor mücadelesinden önce bir görüşme yapacağı belirtiliyor.



Hamburg maçının son dakikalarında, hafif sakatlıklar yaşayan Ayhan Akman ve Arda Turan'ın durumlarının ciddi olmadığı ve Eskişehir'de forma giyecekleri açıklandı.



Sarı kırmızılı takımın diğer sakat futbolcuları, Servet Çetin'in mayıs ayında, Emre Güngör'ün nisan ayı sonunda sahalara dönebileceği belirtiliyor. Omuzu çıkan Mehmet Topal'ın ise üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.



Kalça kemiğinden ameliyat olan Tobias Linderoth'un ağrılarının devam ettiği ve Amerika'ya giderek muayene olacağı öğrenildi.



