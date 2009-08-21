Aslan kurayı bekliyor

G.Saray UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Estonya temsilcisi Levadia Tallinn'i 5-0 yenerek tur kapısını sonuna kadar açtı.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Estonya temsilcisi Levadia Tallinn'i konuk etti. Sarı-kırmızılı takım baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak gruplara kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.



Ali Sami Yen Stadı'nı dolduran taraftarı önünde maça tempolu başlayan Galatasaray, buna karşın ilk dakikalarda pozisyon üretmekte zorluk çekti.