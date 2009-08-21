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Spor

Aslan kurayı bekliyor

G.Saray UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Estonya temsilcisi Levadia Tallinn'i 5-0 yenerek tur kapısını sonuna kadar açtı.

21 Ağustos 2009 03:00

G.Saray UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Estonya temsilcisi Levadia Tallinn'i 5-0 yenerek tur kapısını sonuna kadar açtı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Estonya temsilcisi Levadia Tallinn'i konuk etti. Sarı-kırmızılı takım baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak gruplara kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Ali Sami Yen Stadı'nı dolduran taraftarı önünde maça tempolu başlayan Galatasaray, buna karşın ilk dakikalarda pozisyon üretmekte zorluk çekti.

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