Aslan galibiyete odaklandı

Turkcell Süper Lig'in 3. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, seyircisi önünde 3 puan almak istiyor.



Lige Denizlispor galibiyetiyle başlamasının ardından, Kayserispor deplasmanında berabere kalarak ilk puan kayıplarını yaşayan sarı-kırmızılı ekipte, Antalyaspor karşısında galip gelmenin hesapları yapılıyor.



Antalyaspor maçı öncesi özellikle sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti kadro oluşturma açısından sıkıntıya sokuyor. Galatasaray'da Barış Özbek, Serkan Çalık, Uğur Uçar, Tobias Linderoth, Hakan Kadir Balta, Sabri Sarıoğlu ve Emre Güngör'ün tedavileri sürüyor. Ayrıca, soğuk algınlığı geçiren Servet Çetin'in de tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.



Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu akşam yapacağı antrenmanın ardından Antalyaspor maçı için kampa girecek. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.