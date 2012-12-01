Aslan evinde ağır yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray sahasında Gaziantepspor'u konuk etti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede kazanan çıkmazken; taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldılar.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Senjad Ibricic'in golü Gaziantepspor'u 1-0 öne geçirirken; Galatasaray bu gole 79. dakikada Burak Yılmaz ile cevap verdi. Mücadelenin 82. dakikasında ikinci sarı kartını gören Felipe Melo, takımını 10 kişi bıraktı. Geriye kalan dakikalardan başka gol çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Dinlenenler sahada

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son 2 resmi maçta dinlendirdiği 4 oyuncusuna ilk 11'de yer verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Spor Toto Süper Lig'de son yaptığı Sanica Boru Elazığspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Balıkesirspor karşılaşmalarında görev vermediği Eboue, Dany, Hamit Altıntop ve Burak Yılmaz, Gaziantepspor mücadelesinde yeniden 11 kişilik kadroya girdi.

Sanica Boru Elazığspor maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı kartın cezasını Balıkesirspor mücadelesinde çeken Muslera, yeniden kaleyi devraldı.

Kardemir Karabükspor maçında bu sezon 4. sarı kartı görmesinin ardından cezalı duruma düşerek Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasında forma giyemeyen ve kupadaki Balıkesirspor maçında da dinlendirilen Selçuk İnan, Gaziantepspor maçında takımdaki yerini aldı.

Fatih Terim'in ilk 11 tercihinin, UEFA şampiyonlar ligi'nde 5 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile yapılacak kritik mücadele için ön hazırlık olduğu yorumları yapıldı.

Öte yandan, son yapılan iki resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden Sabri Sarıoğlu kadroya alınmadı, Johan Elmander ise yedekler arasında kendisine yer buldu.

Fatih Terim'le 250. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligdeki 250. maçına Gaziantepspor karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin başında 7. sezonunu geçiren başarılı teknik adam, toplamda 250 lig maçına ulaştı. Galatasaray'ın kazandığı 18 lig şampiyonluğunun 5'inde imzası bulunan Terim, geride kalan 249 lig maçında 162 galibiyet, 57 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı.

Fatih Terim yönetiminde çıktığı lig maçlarında 545 kez rakip fileleri havalandıran “Cim Bom”, kendi kalesinde ise 234 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Terim yönetimindeki 249 maçlık dönemde 127 lig haftasını lider olarak geçirdi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi saha kenarındaki dijital reklam panolarında, “İmparatorla 250. maç” yazısının yer alması dikkati çekti.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında geçirdiği sezonlar ve ligdeki maç sayıları şöyle:

Sezon Hafta Lider

1996-97 34 26

1997-98 34 9

1998-99 34 18

1999-00 34 30

2002-03 34 6

2003-04 26 0

2011-12 40 27

2012-13 13 11

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Toplam: 249 127