Aslan Eskişehir'i de eli boş gönderdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Chedjou'nun golüyle fark ikiye çıktı. 90+2'de ise Umut Bulut, skoru belirleyen golü attı: 3-0

Bu galibiyetle Galatasaray, puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Eskişehirspor ise 30 puanda kaldı.

Galatasaray maça Muslera, Sabri, Chedjou, Ceyhun, Hakan Balta, Telles, Hajrovic, Melo, Selçuk, Sneijder, Burak11'i ile başladı. Sarı kırmızılılarda geçen hafta Bursaspor'a 6 gol atan 11'den 3 isim yoktu: Cezalı Drogba, sabah rahatsızlanan Semih Kaya ve yabancı kontenjanına takılan Eboue...

Konuk ekipte ise Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sahaya Boffin, Tarık, Akaminko, Servet, Özgür, Kamara, Hürriyet, Lawal, Erkan, Jorquera, Bienvenu 11'iyle çıktı.

Galatasaray tıpkı geçen hafta olduğu yine golü atmak için fazla beklemedi. Maça 4-3-3 dizilişinde başlayan sarı kırmızılılarda, özellikle ilerideki 3'lü içeri girerek, arkadan gelen beklere sık sık alan açtı. Zaten gol de bu şekilde geldi. Sabri'nin katıldığı hücumda Hajrovic içeri hareketlendi. Bosnalı oyuncunun ara pasında savunmanın arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Bursaspor maçında sol bekte başarılı bir performans sergileyen Sabri bu kez alışıldık yeri sağ bekteydi. Mancini'nin dikkat çeken taktiksel değişikliklerinden diğeri ise Sneijder'in orta sahada serbest rolde değil de daha çok sol tarafa yakın oynamasıydı. Ancak Hollandalı yıldız, zaman zaman içe katedip, arkasından gelen Telles'e boş alan yaratıyordu.

Hücum oyuncularının alanı çok iyi parsellemesi ve pas alışverişini çok iyi yapması sayesinde oyunun mutlak hakimi olan Galatasaray, top rakipteyken de başarılı alan paylaşımı ile Eskişehirspor'a geçit vermiyordu. Gezen hafta Fenerbahçe'ye orta sahada sağladığı üstünlük ile skorda da üstünlük kuran Eskişehirspor'a Galatasaray bu şansı tanımıyordu.

14. dakikada Hürriyet'in ceza sahası dışından uzak mesafeden sert şutunda yoklanan Galatasaray kalesi, Es-Es'li forvetlerin yaklaşamadığı bir alan haline gelmişti.

Buna karşın, sarı kırmızılılar ilk devrede 2. golü de bulmak için çabaladı.

17. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Boffin'i geçerken yerde kalınca penaltı bekledi ama hakem Cüneyt Çakır "devam" dedi.

21. dakikada Telles'in şutu ile rakip kaleyi yoklayan Cim Bom, amacına 32. dakikada ulaştı. Soldan Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Chedjou, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Kalan dakikalarda iki takım da fazla pozisyon üretemeyince devre sarı kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise manzara farklıydı. İlk yarıda rakibe top yaptırmayan Galatasaray ortada yoktu. Bu da Eskişehirspor'un ikinci yarıyı hücumda oynamasına sebep oldu. Ancak forvette çoğalma, yaratıcılık ve bitiricilik sorunu yaşayan, kısacası ataklarını gole dönüştürme yolunda tüm gereklerden mahrum görünen Eskişehirspor, bal yapmayan arı gibiydi.

53'te Jorquera, Bienvenu ile girdiği verkaçın ardından ceza sahası içerisinde topla buluşup şutunu çekti ancak top kaleci Muslera'nın bacaklarından döndü. 2 dakika sonra savunmadan seken topla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden çektiği şut kaleci Boffin'de kaldı. Boffin aynı şekilde 58. dakikada önce Sabri'nin şutunu çeldi, ardından dönen topu Burak'ın tamamlamasına izin vermedi.

71'de Necati'nin az farkla üstten dışarı çıkan kafası tribünde yer alan az sayıdaki Eskişehirspor taraftarını heyecanlandırırken, kalan dakikalar yine golle sonuçlanmayan az sayıda gol girişimine sahne oldu. Ta ki uzatma dakikalarına kadar...

90+2'de Burak Yılmaz'ın şık pasıyla ceza sahasında buluşan Umut Bulut, karşı karşıya pozisyonda tek vuruşla topu filelere gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 3-0

Ve 90+4'te Cüneyt Çakır'ın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray, Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etmeyi ve 1 maçı eksik Fenerbahçe ile puan farkını 4'e indirmeyi başardı.