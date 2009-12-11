Aslan direkten döndü: 2-3

T24 - Turkcell Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Galatasaray, Antalyaspor'un üç topunun direkten döndüğü maçta 2-0 yenilgiden maçı 3-2 kazandı. MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turkcell Süper Lig'de 2009-10 sezonunun fikstürü, puan durumu ve gol krallığı...
Antalya'da oynanan ligin 16. haftasının açılış maçında Galatasaray, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Antalyaspor'da sakatlıkları süren Fatih Ceylan, Tita kadroda yer almazken, teknik direktör Mehmet Özdilek klasik onbiri ile sahada yer aldı.
Galatasaray'da ise cezalı Mustafa Sarp, sakat oyuncular Sabri, Gökhan Zan ve Baros forma giyemedi. Teknik direktör Frank Rijkaard, sağ bekte yine Uğur Uçar, sol bekte Caner'e şans verirken, stoperde Servet'in yanında Hakan Balta'ya şans verdi. Orta sahada ise Barış forma giyerken, ilk onbirde oynaması beklenen Nonda yedekler arasındaydı.
Ev sahibi Antalyaspor maça çok hızlı başladı ve 6. dakikada kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunmasının ofsayt taktiği yaptığı pozisyonda Orhan Ak bomboş pozisyonda topu kafayla eski takımının ağlarına bıraktı.
19. dakikada Djiheoua çok sert vurmasına rağmen top direkten geri geldi.
Galatasaray golü yedikten sonra zaman zaman Antalyaspor kalesine yüklenmesine rağmen bir türlü istediği gol pozisyonlarını üretimiyordu.
Antalyaspor yine Galatasaray defansının ofsayt taktiği uyguladığı bir anda Jedinak'ın kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkartan golü buldu.
2-0'dan sonra Galatasaray ev sahibi takım kalesine daha da yüklenmeye başladı ve sarı-kırmızılı ekip günün başarılı oyuncusu Kewell ve Keita organizasyonunda Keita'nın kafa vuruşuyla farkı bire indirdi.
İlk yarı sonuna kadar her iki takım da önemli poziyonlar üretmesine rağmen devre 2-1 ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda her iki takım da aynı onbirlerle başladı.
Galatasaray ilk yarıya oranla daha istekli görünürken, Antalyaspor biraz daha temkinli başladı.
Antalyaspor'da eski Galatasaraylı Necati 62. dakikada Ali Zitouni'nin sağ kanattan yaptığı ortada kafa vuruşu direkten geri geldi.
Bu pozisyonun hemen devamında ilk yarının suskun oyuncusu Elano 64. dakikada ceza sahası içine Antalyasporlu oyuncudan sıyrılırak girdi ve yerden vuruşunda beraberlik golünü attı.
Antalyaspor'da golün şaşkınlığı sürerken sarı-kırmızılı ekipte sağ kanattan günün başarılı ismi Keita'nın getirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Kewell skoru 3-2'ye getirdi.
Ev sahibi takım beraberlik golü için Galatasaray kalesine gitmeye başladı ve 71. dakikada Jedinak'ın kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü.
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Antalyasporlu Jedinak'ın aşırtma vuruşu üstten auta gitti.
Kalan dakikalarda her iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray 33 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Antalyaspor ise 21 puanda kalmış oldu.