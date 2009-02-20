Aslan 'devam' dedi

Galatasaray Cafe Crown, Hüseyin Beşok'un 26 sayı - 10 ribauntla yıldızlaştığı maçta Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 92-83 yenerek Erdemirspor'un ardından Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.



Fortis Türkiye Kupası 8'li finalinde Erdemirspor'un adını yarı finale yazdırmasının ardından günün ikinci maçında Galatasaray Cafe Crown ile Antalya Büyükşehir Belediyesi karşılaştı.



Galatasaray Cafe Crown üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı yüksek yüzde ve Hüseyin Beşok'un 26 sayı - 10 ribaunt - 2 asistlik performansıyla rakibini 92-83 mağlup etti.



NTV Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Cafe Crown oldu. Yaptığı iyi savunmayla birlikte sarı-kırmızılılara 9-0'lık seriyle karşılık veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Murat Kaya ile Cüneyt Erden'in son saniyedeki 3 sayılık basketlerine engel olamayınca çeyreği de 32-27 geride kapattı.



İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Antalya BB skora 32-32 eşitlik getirdi. Murat Kaya ve Hüseyin Beşok'un 3 sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren Galatasaray Cafe Crown, farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Marsh'ın pota altındaki etkili oyununa rağmen 3 sayılık atışlardaki yüksek yüzdesini korudu ve soyunma odasına 55-43 üstün gitti.



İkinci yarıya da 3 sayılık basketle başlayan sarı-kırmızılı takım, Douthit'in üst üste kaydettiği sayılara engel olamadı ve Antalya ekibi skoru 58-49'a getirerek farkı tek hanelere indirdi. Ersin Görkem'in 3 sayılık basketiyle son 3.5 dakikaya girilirken farkı 4 sayıya çeken Antalya BB., Hüyesin Beşok'a çözüm üretemedi ve son çeyreğe de 73-68 geride başladı.



Son çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bularak giren sarı-kırmızılılar, savunmada beklenen performansı sergileyemedi ve Antalya BB. farkı yeniden 4 sayıya kadar indirmeyi bildi. Hüseyin Beşok'un hücumda devereye girmesiyle son 5 dakikaya girilirken Galatasaray Cafe Crown farkı çift hanelere taşıdı. Kalan sürede oyunu kontrol eden sarı-kırmızılılar, maçı da 92-83 kazandı



GALATASARAY CAFE CROWN: 92 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 83

Salon: Halkapınar

Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xxx, Halil Baldemir xxx, Fatih Arslanoğlu xxx

Galatasaray Cafe Crown: Polat xxx 13, Murat xxx 17, Hüseyin xxx 26, Guroviç xx 15, Atkins xx 8, Erdem xx 2, Cüneyt xx 8, Cemal xx 3

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Douthit xx 8, Can xx 10, Ersin xx 21, Mims xx 9, Marsh xx 17, Hadi x, Mustafa Kemal x 5, Ümit x 2, Green xx 11

1. Periyot: 32-27, İlk Devre: 55-43 (Galatasaray Cafe Crown lehine), 3. Periyot: 73-68



