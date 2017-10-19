Aslan, derbide 3 puana hasret

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, son iki sezonda derbi galibiyeti elde edemedi.

Süper Lig'de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son iki sezonda oynadığı lig maçlarını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Ligde son galibiyet Beşiktaş'a karşı

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 8 derbide 4 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise penaltı atışları sonucunda galip geldi.

Türk Telekom Stadı derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 15 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son iki sezonda oynadığı 4 derbi müsabakasında bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 15 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.